Brasil ya es el tercer país del mundo con más casos de coronavirus

Brasil registró 13.140 nuevos casos covid-19 este lunes y ha superado al Reino Unido al llegar a los 255.368 contagios. El gigante sudamericano es el tercer país del mundo con mayor cantidad de infecciones, solo superado por Estados Unidos y Rusia. Con los últimos 674 decesos computados, la cantidad de muertes asciende a 16.792. Sin embargo, los especialistas creen que esas cifras no están dando cuenta de toda la crisis sanitaria. La revista 'Piaui' aseguró que en Sao Paulo, el estado donde la pandemia ha dejado su marca más dolorosa, se calcula que la cantidad de casos positivos puede llegar a multiplicarse por 12. Una estimación aproximada habían realizado semanas atrás dos universidades.

En este contexto, el presidente Jair Bolsonaro se propone esta semana redoblar sus esfuerzos para que los hospitales públicos traten el coronavirus con cloroquina. De acuerdo con el diario paulista 'Folha', los médicos ya han comenzado a ser presionados en esa dirección. La cloroquina no es recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El oncólogo Nelson Teich dimitió el pasado viernes como ministro de Salud porque se opuso a su utilización. Su antecesor en el cargo, Luiz Henrique Mandetta, quien abandonó su cargo por disidencias con Bolsonaro en relación con la cuerentena, advirtió de que la cloroquina puede provocar el aumento de la presión por vacantes en centros de cuidados intensivos y causar muertes en el hogar debido por arritmia.

Preferencias

Bolsonaro todavía no ha decidido quién reemplazará a Teich. Por ahora se quedará en ese puesto el general Eduardo Pazuello. Sin embargo, el ala más radicalizada del Gobierno de ultraderecha quiere en ese ministerio al médico de Río de Janeiro Ítalo Marsili. El diario 'O Globo' lo presenta como un admirador de Olavo de Carvalho, el gurú de los Bolsonaro, quien vive en Estados Unidos. Marsili cuestiona el derecho de las mujeres a votar. "En la única democracia en el mundo que funcionaba, que era la democracia griega, el voto femenino no estaba previsto, ¿de acuerdo? Cuando las mujeres y todos pueden votar, vemos que hay una crisis en el gobierno del Estado. Como es obvio, es muy fácil convencer a una mujer para que vote. Solo tienes que seducirla", dijo. El médico llegó este lunes a Brasilia para entrevistarse con el presidente, a quien ha llegado a comparar con Jesucristo. Tiene el respaldo de sus hijos.

Combatir el covid-19 con rezos

La cloroquina no garantiza resultados, advierten los sanitarios. Pero sectores de la coalición que sostiene a Bolsonaro ya están poniendo en práctica otras alternativas aunque no sean medicinales. Iranil Soares, el alcalde de Ladário, en la región del Pantanal de Mato Grosso do Sul, a unos 350 kilómetros de Sao Pualo, decretó que todos los cristianos deben rezar diariamente en sus hogares y lugares de culto a lo largo de 21 días y a partir del comienzo de esta semana. El decreto establece que, el 7 de junio, al final del período de oración, la población realizará un asedio espiritual a la ciudad para pedir a Dios que aleje el "mal de la plaga". Con una población estimada de 23.331 personas, Ladário actualmente tiene cinco casos confirmados de covid-19.