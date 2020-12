Broto defiende que la Estrategia de Recuperación "prestigia" a toda la política aragonesa

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha defendido que el hecho de haber firmado la Estrategia para la recuperación social y económica en Aragón "prestigia" a la política aragonesa en un momento tan complicado como el actual.

.Así ha resumido Broto la importancia de esa estrategia, que se ha convertido en la "hoja de ruta" para el Gobierno cuatripartito, ante la pregunta de la diputada del Partido Popular, Marian Orós, que reclamaba a la consejera que explicase en qué nivel de ejecución se encuentran "los 22 hitos que define la estrategia para su departamento".

La portavoz popular en Ciudadanía y Derechos Sociales, Marian Orós, ha asegurado que "seis meses después de la firma, sigue siendo imposible poder verificar si han cumplido el 70% de las medidas, como dijeron el 11 de septiembre". "Son 22 objetivos y 40 acciones de Derechos Sociales que no sé en qué momento están. Me llama la atención la cantidad de medidas que no tienen coste, y que otras sean planes, normas o leyes por desarrollar. Son titulares, pero no tenemos más", criticó la popular.

Sin embargo, la consejera Broto respondió que el departamento ha actuado de manera "inmediata" en cuestiones que así lo requerían, como la coordinación con el Departamento de Sanidad a la hora de efectuar las pruebas diagnósticas y hacer el seguimiento a las residencias, o con el mantenimiento de los centros intermedios de covid.

Además, la consejera ha destacado el "incremento en el capítulo 1 de personal de inspección", para hacer el seguimiento a las residencias, y ha agradecido que ningún grupo político se haya opuesto a ese incremento.

En relación con las políticas de dependencia, Broto ha celebrado que se haya recuperado el nivel de aportación estatal y que "por primera vez en mucho tiempo, plantean esa recuperación del nivel acordado y otros 600 millones para dependencia en los próximos años, a parte de los 33 millones que llegarán de los fondos React EU".

Desde Izquierda Unida, su portavoz Álvaro Sanz reprochó a la consejera la "derogación del Ingreso Aragonés de Inserción", algo que Broto rechazó y aseguró que esta prestación se sigue abonando. Por otro lado, desde IU denunciaron que "no vemos capacidad financiera para poder desarrollar, por ejemplo, la ayuda al domicilio, porque plantean incrementar horas, pero la cuantía es exactamente la misma". La auditoría de lols centros residenciales no está.