No es el final, pero se le parece

No es el final, pero es el principio del fin. Las dos consejeras que fueron protagonistas en el primer día de vacunación en Aragón, María Victoria Broto y Sira Repollés, coincidieron en sus palabras, en su alegría, en la tranquilidad que deja la llegada del antídoto del covid-19, llamado a acabar con la pandemia que ha cambiado el mundo durante el 2020. Pidieron también cautela, un último extra de paciencia, conscientes de que aún quedan un par de meses grises, que no será hasta la primavera cuando se vea la salida del túnel. No obstante, lo calificaron como un día “para la esperanza” o para dar “las gracias”.

María Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, recalcó que “todo cambia gracias a la vacunación” y mostró su agradecimiento porque la campaña haya comenzado “en los centros de mayores, donde sabemos lo que se ha sufrido”, lo cual significa “un compromiso de los gobiernos y de toda la sociedad” con las personas que están en una residencia. “Hemos compartido momentos durísimos y por eso en este día de la esperanza queremos decir que para la lucha contra la pandemia ha sido y será fundamental la coordinación” entre los departamentos de Ciudadanía y sanidad.

“Queremos que las residencias vuelvan a ser centros asistenciales, de convivencia, donde se hagan actividades comunes, donde no tenga que haber aislamiento y puedan venir los familiares”, explicó Broto, que pidió “seguir apostando” por la prudencia. “Es muy importante la responsabilidad, el sentido común que nos puede hacer cambiar la vida. Si alguien está feliz esta mañana son los directores de las residencias y todo el departamento de Sanidad. Hoy se inicia el principio del fin de esta crisis sanitaria”.

La consejera de Ciudadanía señaló que va a haber un control de las personas vacunadas y explicó que el 93% de los residentes ha dado su consentimiento, así como el 80% de los trabajadores de estos centros, “pero hay que lograr que sean el 100% porque esa es la forma real de acabar con la pandemia”.

Por su parte, Sira Repollés, consejera de Sanidad, habló de un día “para dar las gracias a la comunidad científica , a la empresa farmacéutica, a los gobiernos, a los sanitarios, a los servicios logísticos, a las fuerzas de seguridad y a todos los ciudadanos que han conseguido que un día como hoy veamos que el futuro del coronavirus está limitado”.

Repollés ahondó en un mensaje similar al de Broto. “Las vacunas son seguras, necesarias y serán suficientes, pero también son una carrera de obstáculos. Las vacunas no son el final, pero sí el principio del fin. Sabemos que tenemos el final cerca, pero hay que mantener nuestra responsabilidad” hasta que el proceso esté avanzado. De momento, “hemos recibido 63 viales con 5 dosis cada uno, suficientes para vacunar a los residentes y el personal”.

A partir de mañana se recibirán las suficientes para ir vacunando a lo largo de estos días, aunque estas dos semanas “son diferentes” debido a los festivos de Año Nuevo y Reyes. No obstante, “la logística está engarzada, está funcionando bien” y solo falta que los datos ayuden. Han sido buenas las últimas notificaciones, pero esta semana habrá revisión de las medidas restrictivas. “Sabemos que habiendo pasado Nochebuena, Navidad, sábado y domingo, los datos son algo diferentes. Decidiremos en virtud de los datos que hemos recibido y de los siguientes si se pueden flexibilizar las medidas o hay que mantenerlas”, dijo la consejera de Sanidad, que explicó que a partir de mañana se programarán las vacunaciones de martes y miércoles, “que se harán fundamentalmente en residencias”.

El número de viales que se esperan para esta semana no está concretado. Ayer llegaron 315 dosis “y la semana que viene volveremos a recibir y se procederá de nuevo” a vacunar. Así se seguirá ya con semanas normales “con unas 12.000 dosis semanales” mientras aterriza la vacuna de Moderna a mitad de enero, momento en el que se procederá a inocular de forma secuencial, “probablemente a otros colectivos”, aunque la segunda dosis de la vacuna será siempre de la misma marca que la primera.