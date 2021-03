Bruselas confía en que el fondo de recuperación llegará sin retrasos

Pese a la decisión del Tribunal Constitucional de Alemania de paralizar temporalmente el pasado viernes el proceso de ratificación de la “decisión de recursos propios”, la norma clave que debe permitir a la Comisión Europea acudir a los mercados de deuda en busca de financiación con la que alimentar el plan de recuperación de 750.000 millones de euros, Bruselas todavía confía en que el proceso podrá culminar a finales de junio y en que no habrá retrasos que impidan la llegada de los fondos a partir del mes de julio.

“El Constitucional alemán no ha puesto en cuestión la validez de la decisión sobre recursos propios. La CE está convencida de que el Tribunal Constitucional alemán decidirá rápidamente el caso de las medidas cautelares. El objetivo de la Unión Europea es garantizar que el proceso de aprobación se complete en todos los Estados miembros para finales del segundo semestre”, ha explicado el portavoz de presupuestos, Balazs Ujvari.

Freno alemán

La valoración responde al jarro de agua fría del pasado viernes, cuando el alto tribunal con sede en Karlsruhe ordenó al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, no firmar la legislación previamente aprobada por el parlamento hasta resolver el recurso de un grupo de ciudadanos que se oponen a que la UE se endeude para financiar el nuevo fondo y que se han sumado a la ultraderecha. “La CE está convencida de la legalidad de la decisión sobre recursos propios está en orden. Es crucial que la decisión de recursos propios sea aprobada con rapidez por todos los Estados miembros. En particular vistos los desafíos de la pandemia de covid-19”, ha recordado el portavoz.

Y es que, sin decisión sobre recursos propios, que debe ser ratificada por todos y cada uno de los Veintisiete, el Ejecutivo comunitario no podrá acudir a los mercados y mientras no lo haga no habrá fondos para financiar el plan de recuperación. De ahí la importancia de completar cuanto antes un procedimiento que hasta ahora han culminado 16 de los 27 Estados miembros: Bulgaria, República checa, España, Francia, Bélgica, Dinamarca, Croacia, Italia, Chipre, Portugal, Malta, Eslovenia, Grecia, Letonia y Suecia. “Todavía no hemos llegado al final del primer trimestre y 16 Estados miembros ya han ratificado así que nos quedan 11”, ha precisados Ujvari.