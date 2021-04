Un bulo lleva a miles de personas a ir a vacunarse sin cita en Sevilla

Un bulo difundido en las redes sociales ha provocado que unas 4.000 mil personas sin cita previa hayan acudido este jueves al punto de vacunación del centro deportivo universitario Sadus del barrio de los Bermejales, en Sevilla, según ha informado la Junta de Andalucía. El bulo sostenía que quienes se acercaran este Jueves Santo al centro del Sadus podrían ser vacunados aunque no tuvieran cita, con sólo demandarlo.

📣 ALERTA BULO

❗Es falso que se esté vacunando contra la #COVIDー19 sin cita previa en ningún punto de vacunación de #Andalucía.

📍 NO hagas caso de los bulos y NO acudas si no has sido citado.



❌ #StopBulos #AlertaBulos ✅ pic.twitter.com/hzxryurtWB