Burger King anima a consumir McDonald's ante la crisis covid

La empresa de 'fast food'-comida rápida- Burger King ha emitido un comunicado en su perfil oficial de Twitter este lunes para reclamar solidaridad a sus usuarios para sus restaurantes y los de sus competidores a los que apoda 'sister food chains' (hermanas de cadena de comida), como Mc Donald's o KFC, para evitar el cese de actividad de los negocios.

Con esta iniciativa, la compañía pretende que los trabajadores de este tipo de restaurantes puedan seguir manteniendo su puesto de trabajo y que, aunque los locales estén cerrados, aumente la demanda de comida rápida a domicilio. Tal y como explican ellos mismos en Twitter "nunca pensamos que les pediríamos que hicieran esto, pero los restaurantes que empleamos a miles de trabajadores necesitan su apoyo en este momento", haciendo referencia a la ayuda que necesitan tanto ellos como sus competidores para poder seguir funcionando.

