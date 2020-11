Los cines y teatros de Zaragoza se aferran a la vida y modificarán horarios para seguir abiertos

La cultura aragonesa está cada día más cerca del abismo. Las nuevas restricciones anunciadas por la DGA y el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 20.00 horas para intentar frenar la ola de contagios dejan al sector en una situación muy complicada y con un margen de rentabilidad casi imposible. Con todo, los teatros y los cines (los principales damnificados de la nueva limitación horaria) se aferran a la vida y, de momento, apuestan por seguir abiertos modificando sus horarios. El Ayuntamiento de Zaragoza irá en esta misma línea y va a intentar adaptar la programación en el Principal, el Mercado o el Auditorio. No obstante, todo hace pensar que las cancelaciones o aplazamientos se irán sucediendo a lo largo de estos días, porque los teatros, por ejemplo, dejarán en mano de cada compañía la decisión de realizar o no la actuación prevista.

La clave ahora es saber cuánto tiempo se alargarán estas restricciones. De ello dependerá la intensidad del golpe sobre un sector medio noqueado tras los duros meses de la primavera. La reducción de aforo al 25% anunciada la pasada semana en Aragón aún dificultó más las cosas haciendo casi inviable casi cualquier espectáculo no sustentado con apoyo público. De hecho, fuentes del sector ya advierten de que algunas empresas se quedarán por el camino.

Por todo ello, la industria cultural aragonesa insiste en pedir a la DGA «más sensibilidad». «Hemos demostrado con creces que somos espacios seguros, así que consideramos que la administración debería ser más flexible», ha subrayado este miércoles María López Insausti, gerente del Teatro de las Esquinas y presidenta de la asociación Aragón Escena (Ares), que aglutina a 16 empresas y cuatro espacios escénicos de la comunidad. Insisten desde el sector que el cierre a las 20.00 horas golpea directamente al teatro y vuelven a reclamar el incremento de los aforos. En este sentido, fuentes de la DGA han indicado que la situación epidemiológica actual no lo permite, pero mantienen su compromiso de una posible «flexibilización» cuando los datos mejoren.

Tanto el Teatro de las Esquinas como Arbolé y La Estación van a hacer un nuevo esfuerzo por seguir abiertos, pero lo que piden es que estas nuevas restricciones vayan acompañadas de más ayudas por parte de las administraciones públicas. «No nos están cuidando nada; en función de la llegada de esas ayudas podremos mantener a toda la plantilla o acudiremos de nuevo a los ERTE», ha comentado el gerente de Arbolé, Esteban Villarrocha, cuyo teatro ya ha anunciado modificaciones de horarios para estos días.

«Vamos a intentar no cerrar también para apoyar a las compañías locales y a las que vienen de fuera, pero la situación es muy complicada», ha reiterado la gerente del Teatro de la Estación, Cristina Yáñez. Y es que, adelantar los horarios no será tan problemático los fines de semana, pero entre semana chocará con las jornadas laborales.

Las nuevas restricciones horarias también son un golpe en la línea de flotación de los cines de toda la comunidad. Fuentes de Zaragoza Urbana (Palafox, Aragonia y Cervantes) han señalado este miércoles que sus salas abrirán este jueves sus puertas y han apuntado que están a la espera de que la DGA publique el decreto en el BOA para adaptar sus horarios. En esta misma línea se han manifestado desde Artesiete, la exhibidora que acaba de abrir sus cines en La Torre Outlet, así como desde las salas de Plaza Imperial.

Los únicos espacios culturales que apenas notarán los efectos de la nueva limitación horaria serán los museos y las salas de exposiciones, mientras que la situación aún se vuelve más complicada para las salas de conciertos, que, en su gran mayoría no han abierto desde la irrupción del virus.

Cambios de hora y aplazamientos ya anunciados

Los cambios de hora y los aplazamientos de actuaciones van a ser una constante estos próximos días. Cada espacio los irá comunicando debidamente, aunque este miércoles ya se han conocido algunas modificaciones. Por ejemplo, los conciertos de Ara Malikian previstos para este fin de semana en el Palacio de Congresos de Huesca se han aplazado al 16 y 17 de enero, mientras que el Teatro Arbolé, que mantiene su programación infantil del sábado y el domingo, ha adelantado a las 19.00 horas el espectáculo ‘Parias’ de Javier Aranda previsto para el viernes. El Teatro de la Estación también adelantará este sábado la obra ‘La invasión de los bárbaros, mientras que el festival Retina hará lo propio con sus actos en el Mercado y el CaixaForum. El consistorio también prevé adaptar los horarios de los espectáculos que acogerán los espacios municipales..