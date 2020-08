Las comarcas de La Litera, Cinca Medio, Monegros y la ciudad de Barbastro vuelven a la nueva normalidad

Las comarcas de La Litera, Cinca Medio, Los Monegros y la ciudad de Barbastro regresan hoy a la nueva normalidad y atrás dejan la fase 2 en la que entraron hace unas semanas. Así lo ha anunciado hoy el presidente de Aragón, Javier Lambán, tras comprobarse que la evolución epidemiólogica en estas zonas ha mejorado. "Es una buena noticia, un indicador de que las medidas son las adecuadas, pero siempre hay que ser cautos", ha dicho. Eso sí, estas comarcas deberán adoptar ahora las medidas de restricción generalizadas y extendidas a todo Aragón decretadas este lunes y que pasan por una limitación del ocio nocturno, la prohibición del botellón, el cierre de peñas y reuniones máximas de 10 personas.

Mientras tanto, seguirán en fase 2, con más restricciones y control de aforos, la Comarca Central, donde se incluye la ciudad de Zaragoza, la Comarca del Bajo Cinca, del Bajo Aragón-Caspe, la ciudad de Huesca y la zona de salud de Albalate de Cinca. "En este municipio se sigue produciendo un problema que es necesario atajar por todos los medios", ha dicho Lambán.

El presidente ha vuelto a hacer un llamamiento a los jóvenes, para que extremen las precauciones sobre todo de ocio. "Se creen impunes al virus, porque piensan que como la mayoría de casos son asintomáticos creen que la enfermedad no va con ellos y olvidan lo que puede suponer una transmisión a sus padres o abuelos", ha reflexionado.

Zaragoza, "la tormenta perfecta"

Respecto al alto número de casos registrados en la ciudad de Zaragoza, Lambán ha dicho que en la capital sucede "una especie de tormenta perfecta" al ser lugar de "excesos" del ocio juvenil y también sitio de residencia de "un buen número de temporeros" que recogen la fruta en otra parte de Aragón. "Que confluyan estas situaciones, en una ciudad de más de 700.000 habitantes hace que sea más difícl controlar la situación. Esta tormenta perfecta explica el elevado número de contagios y por qué está pasando esto", ha indicado.

En cuanto a la situación de los hospitales y la disposición de personal sanitario, Lambán no cree que se vaya a tener que utilizar espacios como el hospital de campaña. "Si en marzo fuimos capaces de afrontar la situación sin necesidad de usar recursos extraordinarios, ahora vamos a ser capaces de actuar igual. Llegamos a tener 1.200 camas utilizadas por covid y ahora son más de 400. Si entonces no colapsamos, ahora la posibilidad de hacerlo son remotas. Aunque siempre cruzo los dedos inmediatamente a decir esto", ha explicado. Asimismo, ha apuntado que el hospital de campaña de la Feria de Muestras da "una tranquilidad" ante cualquier eventualidad sobrevenida. "Dispone de 400 camas pero tengo la convicción de que no vamos a estresar el sistema sanitario", ha asegurado