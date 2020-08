Azcón: "Somos igual de españoles que el resto"

Ninguno de los grupos aplaudiendo por no poder acceder a los remanentes de hacienda. Usted se pegó 4 años vitoreando y presionando para que el anterior gobierno no tuviera acceso a esos mismos remanentes, por la ley de gasto que todavía no se ha quitado, ojo, y que es la que se aplicaba. Al igual que la deuda del tranvía, cuando estaban otros debían computar como deuda, ahora que esta usted, no, vaya.