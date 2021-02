Contagiadas nueve monjas de clausura tras recibir misa de un cura negacionista

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Supongo que las autoridades eclesiásticas, lo sancionarán, ya que no les hace caso ya que ellos no son negacionistas. Algun obispo y varios compañeros "que le expliquen el manual de vacuna rápida ". Y a los agentes de la policía local que se han limitado a advertirle, también una sanción o ¿es que un cura (que no cura) nos es un ciudadano como los demás?...