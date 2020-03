Aragón eleva a siete los fallecidos por el coronavirus y la edad de los contagiados empieza a disminuir

Un hombre de 93 años, vinculado a una de las dos residencias de Zaragoza donde surgió un brote por coronavirus hace unos días, ha fallecido y se convierte en la séptima víctima por esta patología en Aragón. Las cifras de afectados por coronavirus sigue creciendo y, además del nuevo fallecido, el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, han anunciado que son ya 80 los contagiados confirmados en Aragón.

De los nuevos positivos, Falo ha reconocido que "empiezan a llegar casos que a priori no se pueden relacionar" y, también, "que la edad de los afectados empieza a bajar", ha dicho. En este sentido, hay contagios en personas de 27 o 29 años, así como entre los 50 y los 70 años. "Aparecen afectados en relación a familias o cuidadores de personas que están en residencias y que han podido ser casos previos, pero también hay vinculados a personas que, sencillamente, han contactado con personas de otras comunidades donde la transmisión comunitaria es más evidente", ha dicho Falo.

Medidas

Junto al director general de Salud Pública también ha comparecido el consejero de Educación, Felipe Faci. Ambos han explicado la orden de medidas aprobada esta mañana por el Gobierno de Aragón tras la reunión del grupo de trabajo del Ejecutivo establecido para valorar, cada día, la situación de coronavirus. Faci ha llamado a la "conciencia colectiva" y la "mayor responsabilidad por parte de todos", ha señalado. Así, el Consejo de Gobierno extraordinario, en función de la orden, ha decidido la suspensión en la comunidad los actos colectivos en espacios cerrados o abiertos de espectáculos públicos, recreativos y de ocio, actividades culturales, religiosas, deportivas o similares, con independencia de que sean ofrecidas por un titular, gestor y organizador público o privado.

Esto se suma a la decisión, adoptada ayer, de suspender toda actividad educativa de 0 años a la universidad a partir del lunes. De hecho, el campus aragonés también ha cancelado sus clases.

Excepcionalmente, siempre que quien conste como titular, gestor u organizador garantice la inexistencia de riesgos para la consecución de los objetivos de salud pública por el coronavirus, podrán celebrarse dichos actos cuando no impliquen o puedan implicar una concentración igual o superior a 200 personas. Además, podrá tener lugar únicamente solo si se ocupa como máximo un tercio del aforo autorizado, con el objetivo de garantizar un espacio de separación adecuado entre los participantes. La orden entrará en vigor este sábado, 14 de marzo, y la suspensión estará vigente hasta 29 de marzo, sin perjuicio de las posibles prórrogas que se puedan adoptar.

Faci también ha señalado que la orden recoge "establecer flexibilidad en los horarios de trabajo y propiciar el teletrabajo", ha dicho. "Cuando un Gobierno toma una decisión así, que nunca antes se había adoptado, es porque la situación de hoy no es la misma que hace una semana. No se puede suspender el transporte por el momento, por ejemplo, pero si un tranvía o un bus van llenos no debería cogerse. Hay medidas obligatorias, como el centro de colegios, pero otras son recomendaciones. No se puede regular todo. Lo que pedimos es responsabilidad colectiva y creemos que las medidas adoptadas son suficientes para controlar la situación", ha añadido Faci.

Reajustar la carga asistencial

Ante la posibilidad de que cada vez haya que atender a más personas por coronavirus en el sistema sanitario, Falo ha señalado que "probablemente la próxima semana" se empezará a reajustar la carga asistencial. "Tanto en Primaria como en Especializada habrá medidas dirigidas a reducir la carga de trabajo programada, es decir, aquella que se puede suprimir porque no es urgente. Son medidas preventivas que ya se toman, por ejemplo, durante la gripe", ha matizado el director general de Salud Pública.

"Nos interesa seguir estudiando los casos graves y sus contactos, porque está demostrado que es una herramienta potente de transmisión de la enfermedad. También nos puede ir pasando, cada vez más, que aparezcan casos en jóvenes. Estos, normalmente, tendrán muy poca sintomatología y se podrán quedar en casa aislados, entre 7 y 10 días, hasta que se vayan los síntomas. No se tendrán que hacer pruebas y analíticas de cada uno de ellos, por lo que el grado de intervención irá disminuyendo", ha dicho. Y ha argumentado al respecto: "Si hay 20 casos probablemente podremos hacer una determinación de coronavirus para cada uno de ellos, pero cuando tengamos 200 o 300 la recomendación será quedarse en su domicilio".

Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno