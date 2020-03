Las Cortes se adaptan al coronavirus con la reducción de diputados en el pleno

Las Cortes de Aragón se adaptan al coronavirus para seguir su actividad. Tras reunirse la Mesa, y los portavoces parlamentarios, se han acordado varias medidas que ya se están aplicando en el pleno de este jueves. Así, los diputados presentes se han reducido al mínimo, como en comisiones. Hay 7 del PSOE, 6 del PP, tres de Cs y dos de Podemos, contando con Itxaso Cabrera, que baja de la Mesa, que también reduce sus representantes a tres (cuatro, con la letrada).

El resto de las formaciones tienen uno. El resto de los diputados, para evitar el contacto, seguirán la sesión por 'streaming'' desde sus despachos, y bajarán, relevando a sus compañeros, cuando les toque intervenir. Según ha detallado el presidente de las Cortes, Javier Sada, las medidas incluyen las intervenciones desde el propio escaño (para no tocar elementos comunes), las votaciones agrupadas al final (en principio se harán, ponderadas, por los presentes) y la comida por turnos, para no coincidir muchos en el comedor.

Además, las comisiones se harán en el salón de plenos, se han suspendido las visitas (la de este jueves no, pero se sientan con un hueco de separación) y la actividad extraparlamentaria. Sada ha destacado que el Parlamento debe ser "ejemplarizante", tanto en la "normalidad" como en la "seguridad", y ha advertido de que las medidas pueden cambiar "día a día".

