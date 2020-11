Las Cortes instan a reforzar la contratación de personal para el desarrollo del curso escolar

Los grupos parlamentarios de las Cortes han decidido apoyar, por unanimidad, una proposición no de ley (PNL), presentada por Izquierda Unida-Grupo Mixto, que insta a reforzar la contratación de personal para el desarrollo del curso escolar. El texto ha sido transaccionado con enmiendas presentadas por los partidos que conforman el Gobierno --PSOE, CHA, Podemos-Equo y PAR--.

Durante la sesión plenaria de este jueves, el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha expuesto que no es la primera vez que su grupo pone encima de la mesa estas cuestiones, que tienen como objeto mejorar la atención y la calidad de los servicios públicos en materia educativa.

En este contexto, ha hecho hincapié en la importancia de reforzar la limpieza en los institutos de Educación Secundaria, ya que "los ayuntamientos están ayudando en esta tarea en alguna ocasión". "Lo que proponemos es la contratación urgente del personal necesario y no resolver el hacer más con menos".

"Los ayuntamientos han dado en ocasiones respuesta a este tema y consideramos que habría que cuantificarlo y compartir con ellos esas cargas asumidas indebidamente --puesto que es una competencia autonómica--. En cualquier caso, y en aras del consenso, se nos ha hecho una enmienda que aceptamos porque lo importante es la urgente necesidad de cobertura de la plantilla de limpieza", ha detallado.

La PNL también hacía referencia a los monitores de comedor, ya que ha señalado que no se han recuperado las contrataciones del año anterior y están asumiendo más ratio de la que deberían. Ha pedido que en ningún caso se superen los 16 alumnos en Infantil y 24 en Primaria "aunque esto implique más contrataciones".

"Hay tres objetivos fundamentales: dar una correcta atención a los niños, evitar que se rompan los grupos burbuja y no sobrecargar más a las monitoras de comedor, asumiendo ratios que no corresponden". También se ha referido a las auxiliares de Educación Especial, ya que ha dicho que "no están llegando", lo que ocasiona problemas, sobre todo en el medio rural. Ha aseverado que es "imprescindible" que esto se resuelva.

"El objetivo común tiene que ser garantizar con efectividad los recursos necesarios para dar respuesta a estas necesidades". Álvaro Sanz, además, ha abogado por más profesorado para atender a la semipresencialidad.

ESFUERZO

El diputado socialista, Enrique Pueyo, ha agradecido el esfuerzo que ha realizado IU para aceptar las enmiendas presentadas por los grupos que conforman al Gobierno. Ha destacado el trabajo que ha hecho la Consejería de Educación en estos momentos de pandemia y ha elogiado la labor de la comunidad educativa, que ha sido clave para que el curso se desarrolle "lo mejor posible".

La parlamentaria de Podemos-Equo, Itxaso Cabrera, ha asegurado estar de acuerdo con las cuestiones planteadas por Álvaro Sanz. Ha evidenciado que este curso no tiene nada que ver con lo que se había planificado antes de la pandemia y que hay que seguir atendiendo las necesidades que van surgiendo.

En representación de CHA, Isabel Lasobras ha afirmado compartir "el espíritu y diagnóstico" plasmado en la PNL, al tiempo que ha remarcado que los recursos humanos y materiales son fundamentales, sobre todo "en estos momentos de pandemia".

La diputada del PAR, Esther Peirat, ha incidido en la importancia de defender la presencialidad en las aulas, siempre que la situación sanitaria lo permita. También ha alabado el esfuerzo realizado por "todos los grupos" para llegar a un acuerdo y aprobar esta PNL.

CARENCIA DE PERSONAL

Por parte de los grupos no enmendantes, la parlamentaria del PP, Pilar Cortés, ha anunciado el voto a favor de su grupo, ya que ha incidido en que existe una "carencia de personal" en los centros educativos. "Los monitores de comedor nos han hecho llegar que las ratios han aumentado y que en ocasiones se ven obligados a atender a varios grupos y rompen esa burbuja".

"El curso se cerró y se ha iniciado sin que estuviesen todas las plazas cubiertas; los auxiliares de Educación Especial son pocos, han bajado en número de plazas y horas". Así, Cortés ha agregado que "hace días" que el PP alertó de la semipresencialidad, y ha advertido de que "la educación online nunca puede sustituir a la presencial".

El diputado de Cs, Carlos Trullén, ha dicho que, aunque tenían "dudas" sobre el texto original, la transacción de las enmiendas de los grupos que sustentan al Gobierno se las han despejado, por lo que ha avanzado el voto a favor de su grupo. Ha remarcado la importancia de los monitores de comedor, ya que se trata de un espacio en el que hay que tener mucho cuidado porque los alumnos se quitan las mascarillas, aunque ha recordado que los centros educativos han demostrado ser espacios seguros.

El parlamentario de Vox, David Arranz, ha considerado que la PNL es acertada: "No tenemos ningún complejo en votar esta propuesta, recientemente Javier Ortega Smith --secretario general de la formación verde-- ya dijo que votamos en función de lo que consideramos positivo y en conciencia. El correcto desarrollo del sistema educativo precisa de recursos materiales y personales".