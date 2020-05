La crisis obligará a prescindir de 500 temporales en PSA

La pandemia va a pasar una factura muy alta al sector del automóvil en Aragón. La factoría de PSA en Figueruelas va cogiendo velocidad de crucero y ha recuperado ya a 2.000 empleados que dejaron de trabajar como consecuencia del ERTE aplicado a raíz de la declaración del estado de alarma. Sin embargo, el covid-19 ha puesto en serio riesgo la continuidad de los más de 500 trabajadores temporales que hay en la planta aragonesa.

Fuentes consultadas por este diario aseguran que «casi con toda seguridad» se perderán más de 500 eventuales, los mismos que se contrataron para hacer frente al incremento de los pedidos antes de la pandemia. En ese momento, Figueruelas iba viento en popa y tenía en el horizonte batir un récord histórico de producción este mismo año. Las previsiones hablaban de casi 500.000 vehículos, pero el escenario ha cambiado radicalmente.

Los mercados han sucumbido al coronavirus y el consumo se ha congelado en los principales países a los que Figueruelas exporta el 90% de su producción (Italia, Gran Bretaña y Alemania). Cómo responderán esos países es toda una incógnita, por lo que entre junio y septiembre PSA prescindirá de todos sus trabajadores temporales, algo que, por otra parte, está siendo la tónica habitual entre las empresas en un contexto de incertidumbre.

Estos más de 500 puestos de trabajo, ocupados básicamente por jóvenes, iban a continuar en los próximos cuatro años. «Lo normal hubiera sido que hubieran seguido durante cuatro años más», apuntan fuentes sindicales, pero en estos momentos es algo «improbable». De esta forma, los contratos temporales que vencen en los próximos meses se extenderán de acuerdo con el número de días que cada empleado permanezca en situación de ERTE de fuerza mayor aplicado en Figueruelas.No obstante, las mismas fuentes recalcan que si la demanda se recupera y se vuelven a producir más de 2.000 vehículos diarios (ahora salen de la cadena 800) estos trabajadores podrían volver a la fábrica.

Pero este no es la única consecuencia del covid-19, ya que no se descarta algún ajuste adicional a la vuelta de las vacaciones de verano. Además, es improbable que se pongan en marcha en este ejercicio los turnos de noche de los tres modelos. Quizá sí el del Corsa, pero no el del Crossland X y el del C3 Aircross. Tampoco se contemplan más contratos de relevo que los 50 ya solicitados.