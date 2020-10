La DGA lanza por fin las ayudas extraordinarias a la cultura

Se han hecho esperar, pero el Ejecutivo autonómico ha publicado por fin este viernes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) las ayudas extraordinarias a la cultura. La DGA las anunció en junio con el fin de apoyar a las empresas del sector ante la dura crisis sanitaria, pero la ardua tramitación no ha permitido que se aprobaran hasta ahora. Y eso es precisamente lo que más han lamentado en estos últimos meses los agentes culturales de la comunidad, la escasa agilidad de la administración autonómica en un momento tan complicado como este. Ahora que han llegado, la alegría va por barrios. Los profesionales del sector que no cuentan con un local en alquiler ni trabajadores a su cargo las han recibido, en líneas generales, con alegría y satisfacción, pero las empresas con más estructura, sobre todo teatros y compañías de cierto tamaño, consideran que estas ayudas no van a servir para paliar los graves problemas derivados de la pandemia.

La convocatoria, dotada con 967.750 euros, va a poner a disposición del sector subvenciones que irán de los 1.000 euros a los 15.000 (el máximo por solicitante). Es esta cuantía máxima la que las empresas más importantes de la comunidad creen que se queda corta. "La cantidad global es insuficiente, pero es que, además, no se ha tenido en cuenta la gran diferencia que hay entre unas y otras estructuras; esta ayuda es más una asistencia vital que otra cosa", ha lamentado María López Insausti, presidenta de la asociación Aragón Escena (Ares), que aglutina a 16 empresas y cuatro espacios escénicos de la comunidad.

El gerente del Teatro Arbolé, Esteban Villarrocha, también se ha mostrado "desilusionado" porque "se nos ha metido a todos en el mismo saco". La convocatoria va dirigida a diferentes subsectores, como los vinculados al audiovisual, las artes escénicas y visuales o la música, y también a las galerías de arte, las salas de exhibición, el sector del libro, comercio menor de periódicos, empresas de contratación de artistas o salas de baile y discotecas. "El problema estructural va a seguir ahí; ya me dirás qué tenemos nosotros que ver con un quiosco de revistas", ha indicado Villarrocha.

Lo que más lamentan ambos es que la consejería no haya consultado al sector antes de publicar las ayudas. "Nos hubiéramos podido sentar y analizar de qué forma podrían haber sido más útiles para todos", ha indicado la presidenta de Ares, que reconoce que la convocatoria aún ha generado más frustración porque buena parte del sector tenía como referencia las ayudas estructurales del Ministerio de Cultura (estas incluían casi todos los gastos de estructura).

En su última comparecencia el pasado 8 de septiembre en las Cortes, el director general de Cultura de la DGA, Víctor Lucea, reconoció que le hubiera gustado ser más ágil a la hora de conceder las subvenciones, pero puso en valor que se hayan podido mantener las ayudas ordinarias y haber logrado las extraordinarias teniendo en cuenta el duro recorte que sufrieron los presupuestos de la comunidad. Las líneas ordinarias, dotadas con dos millones de euros, también se aprobaron con retraso (a finales de julio) pero ya han llegado a los agentes del sector.

La plataforma de la música presenta un escrito ante la DGA

Por otra parte, la plataforma creada recientemente por técnicos, productores, promotores y salas de conciertos de Aragón, representados por las asociaciones Silvis, Astavea, Appma, Apporte y Aragón en Vivo, presentaron el jueves en la DGA un escrito en el que, entre otras demandas, solicitan la elaboración de un protocolo que clarifique las medidas concretas a cumplir por todos los programadores para trabajar con criterios seguros y estables. "Tras todos estos meses transcurridos, no encontramos excusa para que este protocolo, igual que se ha elaborado para otras actividades, no tenga ya un desarrollo claro y conciso", indican desde la plataforma. En el documento, además, reclaman que se amplíe la limitación de los aforos más allá del 25%, piden una campaña de sensibilización para animar a la ciudadanía a consumir cultura y solicitan que se les tenga en cuenta a la hora de plantear cualquier iniciativa pública relacionada con el sector.

La presentación del escrito, que también demanda ayudas directas, tuvo lugar solo un día antes de que la DGA haya publicado este viernes sus subvenciones extraordinarias. Lo que más han lamentado en este sentido las citadas asociaciones en los últimos meses ha sido la escasa agilidad demostrada por el Gobierno autonómico. "No solo representamos el sustento de más de 1.200 familias en Aragón, sino que somo un pilar básico en la estructura de la cultura", inciden desde la plataforma.

El colectivo también presentó esta semana ante el Ayuntamiento de Zaragoza un documento de denuncia en el que solicitaba más sensibilidad al consistorio, al que por otra parte, acusó de "engañar" a la opinión pública por haber presentado el Ciclo de Otoño Cultural como una iniciativa extraordinaria siendo que estaba cargada de actos habituales en estas fechas. "No vamos contra ninguna sigla política, lo que queremos es comprobar si los presupuestos previstos para cultura en las distintas instituciones públicas se han llevado a cabo o no", subrayan desde la plataforma, que no descarta presentar otro escrito ante las diputaciones