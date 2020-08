Sanidad amplía rastreadores, pide el confinamiento de casos 'estrechos' y extiende las restricciones a todo Aragón

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, y la consejera de Presidencia del ejecutivo aragonés Mayte Pérez, han comparecido en rueda de prensa tras la reunión que han mantenido con los portavoces parlamentarios de las Cortes de Aragón sobre fuentes de información, detección y seguimiento de casos y contactos de coronavirus. En su comparecencia han incidido en tres aspectos primordiales para sostener y aumentar la red de seguridad contra la extensión de pandemia de la Covid-19. Se producirá una ampliación el número de rastreadores, se solicita el confinamiento de los casos 'estrechos' den o no positivo en las pruebas PCR y se extenderán las restricciones (peñas, hostelería y ocio nocturno) a todo Aragón.

El objetivo inmediato es la contratación de nuevos rastreadores frente a las necesidades vigentes de control del virus, en línea ascendente en Zaragoza capital y más controlada en otras comarcas. Repollés, además, ha incidido en el mensaje del distanciamiento social como barrera imprescindible y en la obligatoriedad de que los casos estrechos deben confinarse por propia iniciativa. "Cuando detectemos un caso estrecho en las PCR, hay que confinarse 15 días si existen síntomas y diez si no los hubiera. Ser negativo en estas circunstancias de proximidad con un enfermo no significa que me pueda ir de vacaciones. Se exige una responsabilidad social", ha subrayado la consejera.

Repollés trabaja para un grupo de mediadores culturales hagan llegar ese mensaje con nitidez y contundencia a todos los ámbitos de la población. "En el caso de que el confinamiento no se pueda hacer en el hogar habitual, se ofrecerá un lugar alternativo y se garantizará la asistencia médica correspondiente. Queremos que toda la población cumpla". Sanidad tiene previsto como posibles espacios alternativos la Sala Multiusos, un hotel y dispositivos residenciales con atención dela Cruz Roja. "Confiemos en que no sean necesario". Por si fuera necesario, está previsto un call center infomativo que formado por enfermeros y médicos jubilados que quieran sumarse en calidad de voluntarios para la atención de llamadas telefónicas.