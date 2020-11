Un divorcio por obligación

Ha llegado por obligación, mediante una orden y con el objetivo, como todo últimamente, de frenar la expansión del virus. El confinamiento de las tres provincias de Aragón, que entrará en vigor mañana, va a obligar a un divorcio no deseado entre localidades limítrofes que comparten vida social y tejido comercial. Los desplazamientos entre provincias quedan prohibidos salvo para lo estrictamente necesario, y ello puede ser un arma de doble filo para el comercio local, que dejará de recibir a los clientes de otras poblaciones pero puede recuperar a los consumidores de kilómetro cero. Los alcaldes entienden la situación y llaman a la «responsabilidad», aunque esperan que este cese temporal de la convivencia dure lo menos posible.

Dos de los municipios hermanos pero separados por el límite provincial son Caspe (Zaragoza) y Alcañiz (Teruel). Hay familias al completo que se reparten entre una y otra localidad y que, a partir de ahora, tendrán que esperar para volver a verse. Pero, sin ninguna duda, «donde más se va a notar» es en el sector comercial. «Vamos a perder tejido porque el intercambio es constante. Tenemos muchos servicios en Caspe a los que acuden vecinos de Alcañiz y viceversa. Estos comercios vienen de ser muy azotados, porque prácticamente aquí desde el verano hemos vivido con limitaciones, y otra vez son ellos los más perjudicados», reconoce la alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles. «Hemos preparado una línea de subvenciones con todas las partidas que no se pudieron ejecutar para la hostelería y los comercios que durante estos meses han tenido que cerrar o han hecho ertes. Ya se han presentado más de 160 solicitudes», dijo Mustieles.

Viajes de ida y vuelta

Al otro lado de la frontera, el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, recuerda que «los lazos de unión y afectivos son muy fuertes entre ambas localidades, y sin duda la limitación de la movilidad hará que estas relaciones familiares se resientan, empezando por las reuniones de los fines de semana, que no se podrán celebrar». Además, en la capital del Bajo Aragón destacan otro problema derivado del confinamiento, el de los profesionales sanitarios del hospital y los profesores del instituto que «hacen cada día el camino de ida y vuelta a Zaragoza». Por otro lado, señaló un posible elemento positivo del cierre. «Es posible que las compras se vuelquen con el territorio y crezcan las ventas de los establecimientos locales», reflexionó.

Esta historia de divorcios no deseados se repite no solo en la línea que separa Zaragoza y Teruel. En Mequinenza (Zaragoza), territorio de frontera entre las tres provincias aragonesas y Lérida, el principal quebradero de cabeza está por la restricción para ir a Fraga (Huesca), su capital comarcal. «La última vez no hubo ningún problema y esperamos que ahora tampoco, porque hay un trasiego constante de vecinos de una y otra población», señaló la alcaldesa de Mequinenza, Magda Godia. «Si detectamos que los vecinos encuentran dificultad para ir a su puesto de trabajo, a las actividades educativas o al médico, hablaremos con las autoridades para explicarles esta especial relación», indicó.

En Fraga se vive la situación con la misma resignación. Fuentes municipales explicaron que la mayor afección se notará en el tejido comercial, y se espera que el elevado número de trabajadores que llegan desde Mequinenza no encuentren ningún obstáculo en sus trayectos diarios. Desde la Asociación de Comercio y Servicios de Fraga, su presidente Gustavo Quibus expresó que cree que esta situación «volverá a acercar a la gente al comercio local y volverán a subir las ventas por internet».

Daroca y Calamocha también son almas gemelas entre Zaragoza y Teruel y a 29 kilómetros de distancia, aunque con una intensa vida social en común. Pese a que ambas poblaciones son cabecera de comarca y «cuentan con todos los servicios básicos», como recordó el alcalde de Calamocha, Manuel Rando, sí se esperan algunas afecciones al comercio.

En particular, según explicó el primer edil de Daroca, Álvaro Blasco, los comerciantes ya se están preparando para realizar rutas en las localidades limítrofes, como San Martín, que se encuentran ya en territorio turolense, pero suelen comprar en la provincia de Zaragoza. «San Martín está a 4 kilómetros de Daroca y a 20 de Calamocha, por lo que es una faena para hacer la compra para los vecinos, así que los comerciantes se han organizado para hacer reparto a domicilio», señaló. El coronavirus ha vuelto a separarles, pero las raíces en común seguirán ahí, después de vencer al virus.