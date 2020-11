Eduardo Arilla: "Es una semana crítica en Borja para ver si el covid ha saltado del ámbito familiar"

- ¿Borja vive su momento más crítico de la pandemia?

- Estamos en un momento en el que ha entrado el virus en una de las dos residencias. Lo importante es que fallezcan el mínimo posible de residentes, que además los trabajadores que han cogido el virus estén estables, que no haya nadie que tenga gravedad, y también los familiares que se han infectado por convivir con los trabajadores en su ámbito familiar, que no sean muchos. Es una semana crítica y espero que poco a poco vayamos recuperando los niveles de covid que teníamos, que no eran los que tenemos ahora.

- ¿Le preocupa la extensión al ámbito familiar?

- Sí. El problema que tiene el ámbito familiar es que cuando ya se declara a uno de los trabajadores con covid hay unos días que la familia convive con esa persona, y ahí está el peligro. Da la impresión de que no va a ir a más, es una semana crítica en la que se va a ver si ha saltado a otros ámbitos que no sea el familiar. Pero es pronto para saberlo, el martes habrán pasado 15 días después del primer contagio, y podríamos decir que está controlado.

- ¿Qué afecciones tiene el cierre perimetral de la comunidad?

- Afecta a la posibilidad de poder recibir visitantes de otras comunidades autónomas a conocer nuestro patrimonio histórico, artístico y gastronómico. Tal y como estamos en estos momentos, tampoco podrían visitarnos porque tenemos todos los museos cerrados. Durante la pandemia no ha parado el flujo de visitantes, no igual que otros años, pero este verano hemos tenido bastante público, nacional sobre todo, pero ahora está totalmente parado. Nos visitan catalanes, vascos y navarros, y tenemos el Ecce Homo que es el referente de turismo internacional.

- En marzo planteó que los ayuntamientos pudieran inyectar su superávit en la economía local. ¿Está utilizando el remanente?

- Es la mejor de las noticias que podía recibir un municipio, el poder utilizar los ahorros y entradas de dinero especiales en inversiones que sean de futuro, que consigan ahorro o equipamientos necesarios. Estamos desarrollando el plan de inversiones con un alto componente de sostenibilidad y vamos a seguir con el patrimonio e invirtiendo en el casco urbano. El remanente se puede emplear en fines sociales, y tenemos la suerte de que el presupuesto lo recoge y no hace falta utilizarlo, y va a ser todo para inversión.

- ¿Mantiene los bloques de trabajo que dijo tras renovar el cargo?

Sí, los bloques son adaptación de espacios públicos, sostenibilidad y seguir invirtiendo en la renovación del patrimonio. Ahora estamos inmersos en el principal proyecto de patrimonio de la legislatura, que sería la casa de las Conchas. La cuarta «pata» es hacer felices a los borjanos y borjanas invirtiendo más de un millón de euros en eventos culturales y de ocio. Lamentablemente no hemos podido hacer nada de ello y ese millón de euros ha sido reinvertido en la ciudad para equipamientos, compra de mascarillas y otro tipo de inversiones que no tocaban este año, pero se han acelerado.

- ¿Otra de las principales inversiones es la Casa de la Música?

- Sí, para el año que viene. Lo único que falta es el equipamiento final y sobre todo el embellecimiento y la finalización de las aulas. Y tenemos otros proyectos, seguimos luchando en la ampliación del polígono industrial porque estamos pendientes de la parte final de la autorización y legalización del futuro proyecto de la variante de la N-122 por Borja. También hay que decir que estamos en una ridícula tasa de paro del 5,2%. Dependemos del sector de la automoción, pero es un municipio diversificado económicamente con agricultura, el sector potente del vino y el del aceite y el comercio. El que venga una industria sería complicado de cara al personal, pero estamos creciendo, ya hemos pasado de los 5.000 habitantes.

- ¿Cómo se traduce el aumento?

Es pausado, pero constante y hace indicar que habrá que ir pensando en alguna factoría para el polígono industrial. Llegan de Zaragoza, comunidades vecinas y otros lugares de Aragón. Vienen con trabajo, lo encuentran en las factorías o el sector agrícola, e incluso en servicios. Está haciendo que se empadronen las familias completas, hasta el extremo de que nos tengamos que plantear un crecimiento del casco urbano para facilitar terreno para vivienda, puesto que van quedándose escasos los solares para edificación.

- ¿De qué manera se beneficia Borja del impulso de las energías renovables?

Se está construyendo el último parque proyectado en el término municipal y ha concluido el más importante con una inversión de más de 50 millones de euros. Las inversiones de los parques han supuesto para el ayuntamiento casi dos millones de euros de licencias de obras, que son ahora parte del remanente, pero lo más importante es el canon que van a pagar, supone disponer cada año de 300.000 euros más durante los próximos 20 años. La operación durante 30 años va a ser de unos 11 millones que entran a las arcas municipales totalmente libres.