Educación da instrucciones de cómo deben volver los alumnos a las aulas

El Ministerio de Educación ha remitido a las comunidades autónomas un documento con instrucciones para cuando se reinicien las clases presenciales en los colegios, institutos y universidades.

El documento incluye una serie de pautas para adoptar tanto en el trabajo del profesorado como en la organización de mesas, el transporte escolar, y otros servicios complementarios, que toman como base las recomendaciones generales de mantener la distancia de seguridad de dos metros y el uso de mascarillas y protecciones individuales en aquellos casos en los que no sea posible.

Las personas que presenten síntomas compatibles con covid-19 o estén en aislamiento domiciliario o en cuarentena por haber tenido contacto estrecho con la enfermedad no podrán reincorporarse.

En el caso de colectivos vulnerables (hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión), sí podrán volver al trabajo, "siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa".

No estarán permitidos los eventos grupales para evitar aglomeraciones y las familias solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.

Dispensadores

Los centros contarán con dispensador de gel desinfectante en aquellas clases que no tengan lavabo y se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones "al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso".

"Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características".

En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado, o en su defecto gel hidroalcohólico, y los alumnos tendrán que lavarse cuidadosamente las manos cada vez "que hagan uso" del servicio.

Los centros que abran el comedor tendrán que acometer una mayor frecuencia de limpieza de superficies y ventilar después de cada servicio, lavar toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la que no se haya usado.

Documentos en papel y papeleras

El documento indica también que se limitará "al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación" y los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de la 'etiqueta respiratoria' serán desechados en papeleras con bolsa o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente.

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etcétera) debe depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).

Aulas y mesas

Las mesas de las aulas deberán organizarse para cumplir una distancia mínima interpersonal de dos metros en todos los niveles educativos y se priorizarán en la medida de lo posible los espacios al aire libre.

La organización de la circulación de personas, la distribución de espacios, y la disposición de estudiantes se organizará para mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en cada momento por el Ministerio de Sanidad.

Las salidas y entradas de las aulas y otros espacios se organizarán con distancia interpersonal de dos metros y de manera escalonada.

Transporte escolar

En lo que se refiere al traslado al centro "es preferible optar por un transporte activo (andando o bicicleta) y los centros educativos tratarán de fomentar rutas seguras a la escuela, en colaboración con los ayuntamientos".

El transporte escolar colectivo velará por el mantenimiento de la distancia interpersonal de dos metros, y el texto indica diversas medidas de actuación.

El autobús escolar se limpiará y desinfectará dos veces al día y los aseos tres veces, en función de la intensidad de uso y las entradas y salidas serán ordenadas, en fila y manteniendo la distancia de seguridad.

Uso obligatorio de mascarillas

Los usuarios tendrán que usar obligatoriamente mascarillas higiénicas y se limitará la ocupación de plazas de manera que los pasajeros tengan un asiento vacío contiguo que los separe de cualquier otro.

"Como única excepción a esta norma se podrá ubicar en asientos contiguos a personas que viajen juntas y convivan en el mismo domicilio. En todo caso, en los autobuses se mantendrá siempre vacía la fila posterior a la butaca ocupada por el conductor", añade.

Medidas de higiene

Las instrucciones remitidas concluyen con una serie de puntos relativos a la higiene personal. En el caso de las manos, será frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico.

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, cubrirse la boca con el codo flexionado al toser o estornudad, usar pañuelos desechables, evitar darse la mano, usar guantes para manipular alimentos o mascarilla higiénica oligatoria cuando no se pueda guardar la distancia mínima interpersonal (por parte de trabajadores y de alumnos a partir de Primaria), son algunas de estas medidas.

Cerrados hasta septiembre

Lo que no está claro es cómo será la desescalada escolar en las distintas comunidades autónomas. Alguna, como Castilla-La Mancha, ya ha decidido que no abrirá sus aulas al menos hasta septiembre. Cataluña no lo tiene tan claro y la 'consellera' de Salut, Alba Vergés, la que ha explicado que confía en que se podrá "encontrar el modo" para poder abrir las escuelas antes de que acabe el curso y para todas las edades.

El Gobierno Vasco, por su parte, ha planteado la posibilidad de que los alumnos de 4 de ESO, FP y Bachillerato que vayan a regresar a sus centros educativos a partir del lunes 25 combinen dos días de clases presenciales a la semana con formación por internet. También Galicia iniciará parcialmente sus clases presenciales ese día, y los estudiantes de segundo de Bachillerato y del segundo curso de FP Medio y Superior puedan regresar a las aulas de modo voluntario.

También en Navarra la desescalada será desigual en función de las edades del alumnado: los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria tampoco volverán a las aulas antes de septiembre y los de 2 de Bachillerato podrán acudir a partir del 1 de junio con carácter voluntario.