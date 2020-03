Los efectos del coronavirus: productos agotados y eventos cancelados

El Gobierno de Aragón se reúne este miércoles con los agentes sociales, representantes de los sindicatos CCOO y UGT, y de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme para analizar la situación generada en la comunidad autónoma por la incidencia del coronavirus en distintos ámbitos sociales y económicos. El presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, reúne en su despacho a los representantes de los agentes sociales de la comunidad para analizar la situación de la actividad productiva afectada por el coronavirus y las medidas que prepara la DGA. En la cita asistirán también las consejeras de Economía, Marta Gastón; Sanidad, Pilar Ventura, y el vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga.

CONSUMO: Agotados algunos productos básicos en los supermercados de Zaragoza

El miedo al desabastecimiento de productos llevó ayer a algunos zaragozanos a incrementar su lista de la compra, lo que supuso un aumento notable de las ventas en algunos establecimientos. Esto llevó a que algunos productos, como la carne, las legumbres o la leche, y productos de higiene, como el papel higiénico y los líquidos desinfectantes se agotaran en algunas tiendas. No obstante, fuentes de Mercadona aseguraron que se trata de una falta de estoc «puntual» y que hoy todos los lineales estarían repletos ya que «no hay ningún problema de desabastecimiento».

DEFENSA E INTERIOR: Medidas preventivas de higiene para los funcionarios

La Delegación del Gobierno en Aragón no ha detectado «ningún caso» de positivo en coronavirus ni cuentan con personal confinado en los acuartelamientos, si bien, han empezado a aplicar el protocolo del ministerio. Entre ellas, la necesidad de «extremar la higiene» con la compra de desinfectantes y la recomendación, al personal que trabaja de cara al público de mantener al menos 1,5 metros de distancia con los usuarios.

OPOSICIONES: Aplazado el examen para la Administración de Justicia

El Tribunal Calificador Único de las pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, correspondientes al sistema de acceso libre, acordó ayer suspender el tercer ejercicio de dicho proceso, como medida extraordinaria de prevención y contención del coronavirus. Más de 9.000 aspirantes estaban llamados a realizar este examen el 14 de marzo, una de cuyas sedes era Zaragoza.

TERUEL: Posponen un acto en un centro de mayores

La Asociación de Vecinos Ensanche de Teruel canceló ayer un debate sobre el futuro del barrio, que debía realizarse en el centro de día Santa Emerenciana de la capital turolense. El motivo, explicaron, era «evitar cualquier riesgo innecesario ante la situación que se está produciendo», en referencia a la epidemia del coronavirus y a los primeros casos en la provincia de Teruel. El debate se realizará en próximas fechas.

PERIODISMO: El Congreso de Periodismo Digital de Huesca se pospone a octubre

El comité organizador del XXI Congreso de Periodismo Digital de Huesca ha acordado aplazar su celebración a los días 29 y 30 de octubre debido al coronavirus, en lugar de desarrollarse mañana y pasado. Muchas empresas de comunicación han recomendado a los periodistas que no viajen ni asistan a eventos y algunos ponentes y congresistas indicaron a la organización que no podrían participar por este motivo. Además, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, recomendó a los ciudadanía «evitar viajes innecesarios», tanto en España como en el exterior, aunque no se trate de zonas de riesgo.

TURISMO: Aragón busca turismo nacional ante la caída del internacional

Con vuelos cancelados, países en cuarentena y las recomendaciones de minimizar los viajes, Aragón intentará paliar la posible caída del turismo internacional en la comunidad autónoma con el impulso al turismo de interior y de los propios aragoneses. Así lo explicó la directora general de Turismo del Gobierno de Aragón, Elena Allué, dada la proximidad de la celebración de la Semana Santa, una de las principales fechas para el turismo en la comunidad.

«Igual que en la peor crisis económica el turismo decreció un 14% y se volcó hacia la captación del turismo internacional por exceso de dependencia del mercado nacional, ahora será lo contrario y nos centraremos en los mercados internos, aragonés y nacional, para tratar de frenar o paliar los efectos del descenso de visitantes internacionales que pueda haber en Aragón por este virus», señaló.

La directora general aseguró que según los datos de las agencias de viaje «no hay cancelaciones ni para Semana Santa, ni para verano, lo que no significa que no haya variaciones porque la situación cambia cada semana de forma exponencial».

Allué aventuró que «es indudable que habrá consecuencias porque el turismo es sensible a cualquier coyuntura política, económica y sanitaria». «Tenemos que estar preparados ante las consecuencias que pueda haber y la dirección general de Turismo está tomando medidas para paliarlas», indicó.

Asimismo, la directora general avanzó ayer algunos datos del inicio de año, que ha sido «muy bueno» para el turismo en Aragón. Allué afirmó que los registros «son inmejorables» porque el número de visitas ha crecido un 31% respecto al año anterior y la nieve ha mejorado respecto a la anterior temporada, por lo que puede hacer de amortiguador de otras posibles bajadas como la del mercado chino, que representa aproximadamente el 8% del total. Desde la DGA subrayaron que «ya» están actuando.

EXPORTACIONES: Arex llama a sortear la incertidumbre

El director gerente de Aragón Exterior (Arex), Ramón Tejedor, aseguró ayer en las Cortes de Aragón que el Gobierno autonómico está trabajando de manera «estrecha» con las empresas aragonesas para mejorar su proyección internacional ante el escenario de «incertidumbre que generan problemas como el brexit, la imposición arancelaria estadounidense y la propagación del coronavirus». Tejedor pidió no ser «utópico» por tratarse de un problema que no puede resolver en solitario el Gobierno de Aragón, sino la sinergia de los ejecutivos europeo, nacional y autonómicos.