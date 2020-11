"El niño Jesús puede nacer dos horas antes", zanja un ministro italiano para mantener el toque de queda

"El niño Jesús también puede nacer dos horas antes, no es una herejía", ha dicho el ministro italiano para Asuntos Regionales, Francesco Boccia, a los presidentes autonómicos reunidos en vídeoconferencia para pactar las restricciones de las próximas semanas en Italia debido a la segunda ola de la pandemia de covid-19.

Mientras el Gobierno estudia todavía si las pistas de esquí permanecerán abiertas y si las escuela abrirá dos semanas antes de Navidades o después de Reyes, el ministro que lleva las negociaciones con las autonomías ha utilizado un argumento para el confinamiento nocturno que ha dejado sin razones a sus interlocutores. Debatían cómo se podía asistir a la misa navideña de medianoche si el toque de queda nocturno permanece en vigor.

“Sentarse a la mesa dos horas antes, y lo digo como católico -ha razonado el ministro- , o que Jesús nazca dos horas antes no es una herejía", añadiendo que "herejía es no darse cuenta de los enfermos, de las dificultades de los médicos, de la gente que sufre". "No seamos hipócritas, ésta sería la herejía", ha atajado el ministro las aspiraciones a retrasar el toque de queda. Por si acaso, ha sacado a relucir al mismo Papa. "El papa Francisco dio un ejemplo bellísimo a todos la pasada Pascua cuando salió el Via Crucis ya que estaba solo en la plaza de san Pedro", dijo el ministro para añadir: "Navidad no se hace con el cronómetro, sino que es un acto de fe".

Reacción de la extrema derecha

El jefe de los diputados de la extrema derecha de los Hermanos de Italia (FdI) le ha contestado picado: "Boccia decide a que hora tiene que nacer Jesús, dispensa carnés de hortodoxia cristiana y excomulga a los heréticos, ¿estamos a un paso de la Iglesia de Estado modelo chino?".

No hay informaciones sobre si el ministro ha convencido a los presidentes autonómicos, aunque se sabrá este fin de semana, cuando el Gobierno apruebe el decreto que regulará los movimientos de los ciudadanos durante las próximas fiestas.

Hasta la fecha han salido solo filtraciones no confirmadas sobre la permanencia del toque de queda nocturno tal vez anticipado a las nueve de la noche para evitar cenas multitudinarias, la "recomendación" de celebrar las fiestas solo entre los más íntimos (entre seis y 10 personas) y la posibilidad de desplazamientos inter regionales en el caso de que todas las autonomías sean de color naranja. Es decir que tengan al menos el índice de contagio por debajo del uno durante varios días consecutivos.

El ministro había cerrado la vídeoconferencia afirmando que "la seguridad de las personas y la salud van antes que todo, tenemos que zanjar esta segunda ola evitando la tercera y manteniendo la convivencia con el virus con la máxima seguridad".