España sigue sin frenar los contagios pero reduce las muertes por coronavirus

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

El que haya personas que salven la vida en esta tragedia, es cuestión de suerte. La fluctuación, arriba abajo, en el número de defunciones creo que no nos puede alarmar ni regocijar en exceso. Al día de hoy; lo más preocupante es la cantidad de nuevos infectados que, de no minimizarla al máximo dará lugar a infinidad de muertes en un futuro próximo. Esto ha venido para quedarse y todas las medidas serán necesarias y esperemos que efectivas. El SIDA comenzò a principios de los 80, cuarenta años después las víctimas se cuentan por millones. Esperemos que ahora no sea igual