La esperanza viaja en hielo

Ha llegado antes de lo previsto, ha dejado imágenes para la historia en los últimos días y va a permitir cerrar un año fatídico con algo de certidumbre. Que no es poco. La vacuna contra el covid está en boca de todos y en algo más de 300 aragoneses ya está incluso inoculada en su organismo. La farmacéutica Pfizer ha puesto la dosis en el mercado y le seguirá, próximamente, el material de Moderna. Pero no es un producto cualquiera. La condición especial de la vacuna, además del impacto emocional que supone en la sociedad tras nueve meses de pandemia, está en su conservación. Los detalles técnicos están muy definidos y todo son mimos y cuidados para la dosis que marca el principio del fin del coronavirus.

Con origen en la localidad belga de Puurs, donde Pfizer tiene su planta de producción, las remesas han viajado por toda Europa en camión, en avión y en última instancia en la carretilla más modesta que las ha llevado, en el caso de Aragón, a los dos ultracongeladores del hospital Clínico de Zaragoza. ¿Y cómo llegan aquí? Su viaje se realiza en medio de unas condiciones excepcionales, las mismas que se repiten cuando el material sale en dirección a las residencias aragonesas.

La vacuna viene de fábrica en bandejas de 195 viales multidosis, que se transportan en cajas térmicas mantenidas en torno a -70 grados con hielo seco hasta el hospital Clínico, con control de temperatura y seguimiento por GPS. Tras la recepción del envío, la vacuna se puede conservar de tres formas. En primer lugar, en la caja térmica de transporte, que se rellena con kilos de hielo y que permitirá la conservación durante 5 días. La segunda forma son los dos ultracongeladores del hospital, donde puede conservarse hasta seis meses entre los -80 y -60 grados. Y, en tercer lugar, la opción es un frigorífico, entre 2 y 8 grados, donde conservarse durante 5 días.

Antes de ser inyectada en el paciente, la dosis debe ser descongelada. En este caso, las vacunas que están en los potentes equipos de refrigeración del Clínico se pueden trasladar a un frigo (disponible en las residencias) donde, durante tres horas, empiezan a deshelarse o bien, por otro lado, pueden hacerlo a temperatura ambiente, con un máximo de 25 grados, si se quiere proceder a un uso inmediato. Para esta última opción, la descongelación se realiza en 30 minutos y la dosis sin diluir puede conservarse únicamente durante 2 horas.