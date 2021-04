Estas son las restricciones por el covid que siguen vigentes en España por comunidades

Este viernes es el último día de las medidas acordadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades para reducir la movilidad en Semana Santa, pero aunque finalicen a medianoche -a las 00:01 horas del sábado- la evolución de la pandemia hará que las autonomías endurezcan las restricciones y mantengan los cierres perimetrales por más tiempo.

Sólo la Comunidad de Madrid, Extremadura y Canarias, de momento, levantarán el cierre autonómico este fin de semana, y Baleares, que lo decretó el 26 de marzo, lo hará el 12 de abril.

Canarias

Si bien Canarias levantará el cierre de la comunidad, en vigor desde el 26 de marzo, lo mantendrá en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, donde residen 2 de los 2,2 millones de habitantes del archipiélago.

Cataluña

En Cataluña, desde este viernes y hasta el 19 de abril, vuelve al confinamiento perimetral comarcal con carácter general, también para las burbujas de convivencia, a fin de evitar desplazamientos el fin de semana.

También queda restringida la entrada y salida de la comunidad sin motivo justificado. Se recomienda el teletrabajo y se suspenden congresos, convenciones, ferias y actividades similares. Consulta las restricciones en Cataluña por el covid al detalle

De esta manera, Cataluña da un paso atrás después de tres fines de semana seguidos en los que se permitía el desplazamiento dentro de la comunidad solo con la burbuja de convivencia. A partir de este viernes eso ya no es posible.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana mantiene su cierre perimetral autonómico, vigente desde finales de octubre. Y no será hasta el 4 de mayo -cinco días antes de que decaiga el estado de alarma- cuando la Comisión Interdepartamental de la Comunidad Valenciana se reúna para decidir si levanta el perimetraje autonómico. No obstante, permitirá desde el lunes reuniones de dos grupos de convivencia en un mismo domicilio y amplía de 4 a 6 el máximo en reuniones en ámbito público y en mesas de bares y restaurantes.

Andalucía

Andalucía mantendrá otras dos semanas las actuales restricciones y el cierre perimetral de las provincias.

Navarra

En Navarra, el Tribunal Superior de Justicia ha autorizado la orden foral que prorroga hasta el 22 de abril el cierre perimetral y las últimas medidas adoptadas que afectan a hostelería, límites de aforo y movilidad.

País Vasco

En el País Vasco, la provincia de Álava y Vitoria están cerradas desde este miércoles. No se puede entrar ni salir de Álava ni de otros 25 municipios salvo por razones de trabajo o estudio.

Aragón

Y en Aragón, el boletín oficial de la comunidad publicará este viernes la prórroga del confinamiento autonómico, según ha anunciado el presidente Javier Lambán, que no ha desvelado hasta que fecha será.

Asturias

El Principado abre la mano y los bares. Amplía los horarios de apertura de los establecimientos de hostelería y extiende su límite hasta hacerlos coincidir con el nuevo toque de queda, fijado de nuevo en las once de la noche. Casi tres meses después de fijar el cierre a las ocho de la tarde y la hora tope de la movilidad libre a las diez, la autoridad sanitaria asturiana ha visto llegado el momento de permitir que los bares y restaurantes sirvan en el interior hasta las nueve una hora más que ahora y en las terrazas hasta las once. Ya no tendrán más hora límite para la admisión de clientes que la del toque de queda y se relajarán adicionalmente las restricciones impuestas al comercio, la cultura, el deporte y el turismo.

Castilla y León

También Castilla y León ha acordado restricciones adicionales hasta el 19 de abril ante una subida de la incidencia de casos por covid.

Castilla-La Mancha

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha informado en las Cortes de Castilla-La Mancha de las medidas aprobadas en el Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado este jueves, en el que se ha decidido prolongar el cierre perimetral de la comunidad y el toque de queda será de 00:00 horas a 6:00 horas de la mañana desde el sábado. El número de personas que podrán estar tanto en interiores como en exteriores de establecimientos públicos se establece en seis.

Cantabria

Cantabria prevé endurecer las restricciones en el interior de la hostelería y en los aforos de eventos.