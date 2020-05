La Euroliga de baloncesto se cancela de forma definitiva

A pesar de apurar al máximo las fechas del calendario, la Euroliga ha claudicado al cancelarse de forma definitiva. "Sin duda es la decisión más difícil que hemos tenido que tomar en los 20 años de historia", ha admitido Jordi Bertomeu, el presidente de la Euroliga, quien ha propuesto la cancelación de la temporada 2019-20 a los clubs y los propios equipos han asumido la decisión como propia, conscientes de las dificultades de reanudar la temporada en un escenario médico aún muy complicado por las diferentes realidades en los países de los participantes.

Having explored every possible option, the Executive Board has made the decision to cancel the 2019-20 Turkish Airlines EuroLeague and 7DAYS EuroCup, as well as the Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament and EuroLeague Academy.#EUROLEAGUEUNITED