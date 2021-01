Los expertos concluyen que la OMS y China podrían haber reaccionado con mayor rapidez al covid-19

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Y por cierto no nos olvidemos de cuando nos decían que las mascarillas no eran necesarias. Ahora ojalá veamos que el gobierno se toma más en serio las entradas de personas de otros paieses por los aeropuertos ,puertos y se imponen controles en las fonteras. Ojo con dejar que entre todo quisqui que quiera en territorio español ojito ojito que como no se impongan medidas más duras , nos jugamos la salud de los españoles.