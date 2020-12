FAPAR muestra su satisfacción por el regreso a las aulas

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos en Aragón ha valorado positivamente la recuperación de la presencialidad en Secundaria y Bachillerato anunciada hoy por el consjero de Educación, Felipe Faci. "Transcurrido el primer trimestre del curso y después del anuncio de recuperación de la presencialidad a partir del segundo trimestre, desde FAPAR acogemos con satisfacción la noticia largamente demandada por nuestra Federación", han indicado.

Desde la federación consideran que "lo vivido en el último trimestre del curso pasado y la semipresencialidad del presente han confirmado que nuestro sistema educativo no está preparado para desarrollarse on line, no solo desde un punto de vista tecnológico, en el que se ha avanzado pero no lo suficiente, sino desde un punto de vista metodológico, que unido a las dificultades técnicas han supuesto una situación educativa que ha repercutido negativamente en el alumnado, académica y

emocionalmente".

Más desigualdad

Desde FAPAR consideran que esos desajustes "profundizan la desigualdad entre centros, alumnado y familias, contraviniendo uno de los pilares de la educación que es precisamente garantizar la igualdad de oportunidades para todos". Por esto, recuerdan, han insistido "en la necesidad y urgencia de recuperar la presencialidad lo antes posible, para que el derecho a la Salud y el derecho a la Educación no sean incompatibles, sino complementarios".

En línea con lo manifestado desde el Departamento, desde FAPAR defienden que "los datos que se proporcionan ponen de manifiesto que las aulas y los centros son espacios donde no hay transmisión, sino el reflejo de los contagios que hay en la sociedad, incluso en una proporción inferior. Esto es fruto del esfuerzo responsable realizado por toda la comunidad educativa, que hay que reconocer y valorar y que debe seguir siendo una prioridad y ejemplo para la ciudadanía".

Por otro lado, han mostrado su comprensión con quienes tienen temor por la vuelta a las aulas. "Entendemos la preocupación de quienes temen la vuelta de todo el alumnado a los centros por lo que de incremento de población supone, pero consideramos que es necesario ponderar ese riesgo con el beneficio que supone para el alumnado la vuelta a las aulas, para compensar el innegable desequilibrio actual. No se puede esperar más, puesto que ya ha transcurrido un trimestre del curso y además tenemos el horizonte próximo de la vacunación", han incidido.

Asimismo, han manifestado su confianza en que "el periodo de adaptación y el imprescindible apoyo de la Administración contribuirán, como sucedió con 2º de Bachillerato, a que la presencialidad cumpla el único objetivo que debe moverla: garantizar la educación como servicio esencial en tiempos de crisis sanitaria, conscientes de que esto contribuirá también a concienciar a nuestros jóvenes de la necesidad de seguir siendo responsables para que esta situación pase a la historia".