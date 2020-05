Las fotos más bellas del confinamiento ciclista

Al fotógrafo Albert Gallego todos lo conocen en el mundillo ciclista como 'Brazo de Hierro'. Sus instantáneas son siempre originales y buscan una perspectiva diferente en la que se mezclan deporte y naturaleza, muchas veces al margen del profesionalismo. Durante este largo confinamiento la firma Strava y Gallego han estado trabajando en un proyecto conjunto que los ha llevado a fotografiar a 21 ciclistas profesionales y aficionados para plasmar sus entrenanmientos en casa, sobre todo durante las jornadas más duras del aislamiento cuando estaba totalmente prohibido salir a rodar por carreteras o bosques.

La particularidad principal del proyecto es que todas las fotos las hicieron, o bien los propios ciclistas o sus familias, siguiendo las indicaciones de 'Brazo de Hierro', que iba proporcionando a través de una vídeollamada. El resultado ha sido una serie de imágenes, como las dos que acompañan a esta información, con los ciclistas profesionales Iván García Cortina (Bahréin, vencedor este año de una etapa de la París-Niza antes de que se paralizase la competición oficial) y Carlos Verona, integrante del Movistar y que el año pasado disputó el Tour con la escuadra telefónica. El hilo conductor del proyecto ha sido la luz que se ha escogido como protagonista, mostrando el cambio de escenario y de tecnología al que los ciclistas han tenido que adaptarse.

Carlos Verona, durante la sesión de entrenamiento con la fuerza de la luz / ALBERT GALLEGO 'BRAZO DE HIERRO'

"Quería hacer las fotografías con muy poca luz y solo con la ayuda de la procedente de la pantalla, de la televisión, del ordenador portátil o la tableta. Y que esa luz fuera naranja, un color corporativo. Una luz que contamina la habitación y que te dejaba entrever lo que había allí, pero que la daba, a su vez, protagonismo al corredor. Pero también deseaba que el ciclista estuviera pedaleando con una cadencia alta, para que de esta manera la imagen no quedará totalmente congelada y diera la sensación de velocidad y movimiento". De este modo, y según la perspectiva de Gallego, se creaba una imagen a la vez "poética y metafórica sobre cómo era un entrenamiento durante el confinamiento".

EL PROYECTO

Y ¿cómo surgió la idea? Lo cuenta el propio Gallego. "En estos casi dos meses en los que no se podía salir a la calle a hacer deporte vi como muchos amigos míos y conocidos echaban mil horas encima el rodillo, con ciclismo virtual o viendo alguna serie. Además, debido al covid-19 todos los trabajos que tenía contratados hasta junio se cayeron uno tras otro. Sin poder trabajar y encerrado, pensé la manera en que podía hacer fotos sin salir de casa, de forma remota, y viendo la importancia que estaba ganando el entreno 'indoor' se me ocurrió documentar las 'pain cave' de ciclistas profesionales como Verona, García Cortina o Sepp Kuss (Estados Unidos, Jumbo), algún corredor retirado como Christian Meier (canadiense y que estuvo hasta el 2016, entre otros equipos con el Orica) y otros que no son profesionales pero viven el ciclismo de cerca", añade 'Brazo de Hierro'. Una idea con 21enamorados y enamoradas de la bicicleta.