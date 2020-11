Los gimnasios de Huesca acogen su cierre con resignación, aunque no comparten las nuevas restricciones

Los gimnasios de Huesca se toman con resignación su cierre, aunque no comparten las nuevas restricciones, con motivo de la crisis sanitaria. El Gobierno de Aragón paraliza, a partir de esta medianoche la actividad deportiva no profesional en interior.

De este modo, cierran las piscinas, los gimnasios, las pistas cubiertas y los pabellones para todas las actividades que no impliquen al deporte profesional. De momento, seguirán con normalidad, los entrenamientos y las competiciones de aquellos deportes que se puedan disputar al aire libre, ya sean o no profesionales.

El sector considera que la administración no está siendo justa, puesto que sus centros son sitios seguros, ya que según el propio ministerio los contagios covid en gimnasios no llegan al 0,30 por ciento, según ha apuntado Manuel Lasauca, del centro deportivo Alameda, quien ha dicho lo siguiente: "Habrá que tomarlo con resignación, no creemos que nosotros seamos los culpables".

La mayoría de los gimnasios han hecho inversiones para poder cumplir con todas las medidas exigidas por la administración para evitar contagios. Según Lacausa, ha sido un dinero que, ahora con el cierre, cae "en saco roto".

Ha añadido que "hemos estado estos meses cumpliendo con todas las medidas establecidas y ahora vemos que no ha servido de nada", al tiempo que ha agregado que la situación económica y laboral es "insostenible" y si se alarga mucho esta situación, algunos gimnasios podrían cerrar definitivamente.

Carlos García, del Centro Silban360, ha señalado que tuvieron que prescindir de los trabajadores después del verano para adaptar el centro a lo que se requería. "Nos hemos quedado mi socio y yo y si cerramos las puertas lo que tenemos son pérdidas, porque hay que seguir pagando".

Por su parte, Clara Coiduras, del J10, ha manifestado que "otra vez al ERTE y es que no habíamos conseguido sacar a todos los que ya fueron al anterior". Ha destacado que "esta situación económicamente hablando es un desastre".