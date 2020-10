Aragón estará confinada perimetralmente desde mañana

Podemos asegurar que, gracias a la sabia decisión del Gobierno de Aragón, que los habitantes de Zaragoza-capital, no sé si los de Huesca y Teruel, somos los ciudadanos más confinados de España: Uno. para no salir de nuestra ciudad, y otro para no salir de Aragón. Esto nos hace, más bien, hace a nuestros gobernantes, los más peculiares, en competencia con los de Madrid, de España, aunque los nuestros sean de los que se suele llamar últimamente de izquierda, y los de Madrid, de extrema derecha. Siempre es una ventaja a nuestro favor. Lo que pasa es que en Zaragoza-capital, posiblemente, nos encontramos con ya no cumplimos siquiera con aquello de la Incidencia Acumulada, referencia límite que se tenía en cuenta para aplicar las restricciones más duras, de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. No así algunas poblaciones del resto de Aragón, que, en este desmadre de propagación del virus, pueden estar sobrepasando este límite. Sin embargo, estos se pueden desplazar libremente por el territorio aragonés, y los de Zaragoza, no. Parecería lógico, pues, suspender el cofinanciamiento perimetral de las capitales, ante la aplicación del de Aragón, por aquello de tratar por igual a todos los ciudadanos. Pues no, el Sr. Lambán, que le consta tal discriminación, no ha querido que su decreto decayera, posiblemente para que “su marca” permaneciese en el proceso.