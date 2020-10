El Gobierno de Aragón estudia alternativas ante los reveses judiciales

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón continúan estudiando fórmulas jurídicas que den cobertura a las posibles actuaciones necesarias para hacer frente a la pandemia de coronavirus en la comunidad autónoma. Tres días después del auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que tumbó la solicitud del confinamiento perimetral de La Almunia de Doña Godina, no está definida cuál es la alternativa jurídica del Ejecutivo autonómico. El director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón reconoció ayer mismo que de no ser por este revés judicial, su opción principal habría sido el confinamiento perimetral para localidades en las que se detecta un incremento importante de los contagios. Fuentes del Ejecutivo recordaron que el auto no se puede recurrir, y señalaron que consideran que el confinamiento es la opción «más efectiva», pero si no se alcanza una fórmula legal para solicitarlo, «se adoptarán otras medidas».

Estas mismas fuentes reiteraron que los argumentos del TSJA «difieren de los emitidos por todos los juzgados y tribunales de toda España». Y precisamente la gestión de la pandemia y el marco jurídico que debe amparar las decisiones políticas que implican la restricción de los derechos fundamentales de los ciudadanos protagonizó este martes un nuevo rifirrafe entre el Partido Popular y el PSOE en las Cortes de Aragón.

La portavoz adjunta y de Institucional del PP en el parlamento aragonés, Mar Vaquero, reprochó la «soberbia política» de Javier Lambán, a quien reclamó que «atienda las recomendaciones del PP, aunque vengan del PP» para salir antes de esta pandemia. Le pidió que exija a Pedro Sánchez «las modificaciones legislativas necesarias» para poder dar cobertura legal a sus decisiones con la Ley_Orgánica Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Ello, pese a estar de acuerdo con que era necesario confinar La Almunia para hacer frente al virus.

Vaquero subrayó la «mala situación epidemiológica de la comunidad». «Seguimos pidiendo PCR masivos en los colegios, en las residencias, en los centros asistenciales, porque solo así podremos tener una foto fija de cómo está la situación», señaló la portavoz adjunta.

Apenas una hora después llegaba la réplica por parte del grupo parlamentario socialista. El diputado autonómico y secretario de organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, criticó que «las palabras del PP solo buscan generar confusión y ruido», cuando «lo que ahora se tiene que buscar es la colaboración, el trabajo y la empatía». Grasa defendió que en Aragón «se ha aumentado la capacidad de rastreo y diagnóstico» y que la gestión aragonesa «se ha puesto como ejemplo de buenas prácticas en otras comunidades».

El socialista calificó de «desafortunado» que Vaquero hablase de «soberbia política», y criticó que desde la bancada popular se busque con sus críticas generar una «crisis de credibilidad» de las instituciones, algo que «Aragón no merece». «Deberíamos alejar del fuego candente de los reproches partidistas el trabajar por unas leyes más accesible y comunes», reivindicó.