El Gobierno de Aragón pide reforzar los controles en la frontera con Francia por Navidad

El Gobierno de Aragón ha pedido este martes a las autoridades competentes que, a través de los distintos cuerpos policiales, refuercen los controles de cara a la campaña navideña, que empieza esta semana. Así lo ha trasladado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, tras una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) en la que ha estado presente el presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán.

El presidente aragonés ha confirmado que hay contactos a alto nivel con el Ejecutivo central para tratar de controlar los problemas que se pueden derivar de una afluencia masiva de franceses al Pirineo y a las estaciones de esquí. "El sábado aprobamos un decreto en el que requiero al Estado, a la delegada del Gobierno, para que controle una serie de puntos concretos y que, si los franceses vienen por aquí, transiten por el territorio aragonés al menos con no más derechos que los propios aragoneses", ha manifestado Lambán.

Es perfectamente posible legal. "En las últimas horas, estoy hablando mucho con el Gobierno de España porque decirle a un aragonés que no pueda ir a Astún y pueda ir un francés... Existe la posibilidad de hacer ese control legalmente, sin duda, pero hace falta que la Guardia Civil, la Policía Nacional y policías locales extremen las medidas, el rigor e impongan sanciones. Si no, lo que se hace no tiene sentido", ha asegurado el presidente aragonés. "Si luego se transita libremente por las fronteras entre comunidades y provincias o un bar está lleno de gente... uno se siente frustrado. Solo se puede corregir con mucha guardia civil, Policía nacional y local, y muchas sanciones", ha expresado el líder aragonés.

El 112 Aragón ha vuelto a ser el punto de encuentro del CECOPI, en una cita con carácter telemático en la que también han participado la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, junto a representantes de la Guardia Civil y la Policía Nacional; los alcaldes de las tres capitales, y el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Luis Zubieta.

Tras el encuentro, Mayte Pérez ha destacado que por un lado han pedido la “participación activa de las policías locales” con el objetivo de “evitar imágenes que no son edificantes, de concentraciones de personas”, y por el otro de “los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado” en lo relativo a “los controles de accesos, para evitar la movilidad, que es el paso previo al contagio”. “Sin policías locales y sin cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es imposible controlar que esta pandemia siga reproduciéndose”, ha abundado antes de hacer un “reconocimiento expreso” a la labor de todos estos órganos, incluida la Policía Adscrita, “que con medios muy reducidos está haciendo un esfuerzo inmenso”.

A su vez, la consejera de Presidencia ha destacado que desde el Gobierno de Aragón se ha “agilizado la tramitación de las sanciones” en los últimos días tras alcanzar un acuerdo con Correos. “Si hay alguno al que todavía no le haya llegado la sanción, que no se relaje porque lo hará”, ha apuntado Mayte Pérez, para quien es importante que “lleguen a quienes se saltan las normas para dar legitimidad a quien las pone”.

La titular del Departamento ha querido terminar pidiendo “un último esfuerzo a la ciudadanía”. “Cada uno de nosotros somos parte de la solución. Con nuestro comportamiento, cumpliendo con las normas, también somos capaces de frenar la pandemia”, ha enfatizado.

En la última reunión, celebrada el pasado jueves, el Gobierno de Aragón decidió mantener nivel 2 la fase de emergencia del Plan Territorial de Protección Civil (PLATEAR) ante la situación causada por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

La emergencia es declarada de nivel 2 cuando la situación generada o la evolución previsible de la misma requiera medios y recursos no asignados al PLATEAR (por ejemplo, la Unidad Militar de Emergencias). En este nivel se integran bajo una acción coordinada y bajo una única dirección la intervención de todos los medios y recursos intervinientes.