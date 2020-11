El Gobierno explora vías para bajar el IVA de las mascarillas con el visto bueno de Bruselas

El Gobierno da vueltas a cómo reducir el IVA de las mascarillas, elemento clave para atajar la pandemia del covid-19. Además, ha pedido a la Comisión Europea que confirme a los partidos de la oposición que no es posible según la normativa europea: según María Jesús Montero, el IVA a las mascarillas ya "está reducido", por lo que la normativa europea no permite esa bajada.

"La oposición niega que esto sea así", ha criticado la ministra. Estado miembro. Es por ello, que el Gobierno ha "vuelto a reiterar a la Comisión que confirme este extremo" y "acalle definitivamente a quienes no están diciendo la verdad" respecto a este reglamento. "No porque el Gobierno de España tenga dudas, sino para acallar a los que no están diciendo la verdad respecto a este reglamento", ha zanjado.

La noticia llega después de que, según 'El Mundo', el Ejecutivo haya rechazado la propuesta de Ciudadanos de disminuir el IVA de las mascarillas del 21% al 4%, medida que causaría "1.568 millones de euros de menor recaudación al año".

DIRECTIVA, PRECIO MÁXIMO...

Aún así, Montero ha señalado que el Ejecutivo ha trasladado a la Comisión Europea la posibilidad de incorporar esta bajada del precio de las mascarillas de venta al público a través de una directiva "sobre determinados productos sanitarios" que se está tramitando en la actualidad.

A la espera de Bruselas, la ministra ha indicado que, todo caso, la intención del equipo de Pedro Sánchez es, "en paralelo", buscar una bajada del precio de este producto "a partir de la revisión del precio máximo" que en abril estableció el Ministerio de Sanidad para las mascarillas, de 0,9 euros. "Si podemos reducirlo lo vamos a reducir", ha reiterado.