Greta Thunberg no acudirá a la COP26 en protesta por la desigual distribución de las vacunas

La joven activista sueca contra el cambio climático, Greta Thunberg, no acudirá a la conferencia sobre el clima COP26 de noviembre en Glasgow debido a la distribución desigual de las vacunas anticovid, que margina a los países con menos recursos, según explicó el viernes a la AFP.

Of course I would love to attend the Glasgow #COP26

But not unless everyone can take part on the same terms. Right now many countries are vaccinating healthy young people, often at the expense of risk groups and front line workers (mainly from global south, as usual...).

