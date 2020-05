La Guardia Civil ordena blindar la casa de Iglesias y Montero: ni banderas ni pintadas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Tiene guasa el tema que por culpa de unos cuantos energúmenos y me importa un pepino de que colorín político son . En democracia toda persona se comporte a si no respeta la democracia . Han pensado el dinero que esto nos está costando y no sé si se dan cuenta que nuestras fuerzas de seguridad si están protegiendo sus casa tenemos menos fuerzas de seguridad cuidándonos al resto.