Los hosteleros de Huesca piden que se abra el Pirineo.

Un millar de hosteleros de la provincia de Huesca se ha manifestado esta mañana en la capital oscense para pedir un plan de rescate para el Pirineo.

Los hosteleros, convocados por asociaciones turísticas de todos los valles, han recorrido el Coso de Huesca tras la lectura de un manifiesto en la Plaza de Navarra. Carmelo Bosque, presidente de los hosteleros oscenses, ha pedido ayudas económicas para el sector como subvenciones a fondo perdido y préstamos con el fin de aliviar lo que ha llamado "ruina del sector turístico".

La manifestación ha terminado sobre las 12 del mediodía en la plaza de Navarra, donde se han concentrado todos los participantes que durante el camino han hecho sonar cazuelas y esquilas. Ha habido duras críticas a Lamban y al Gobierno de Aragón, a los que acusan descoordinación y de no tomar medidas coordinadas con otras administraciones.

Los manifestantes se han quejado de que el cierre de las estaciones de esquí, salvo Astún, supone la ruina para el sector. También han dejado claro que todas las medidas que se adopten serán respetando las medidas higiénico sanitarias previstas por las autoridades y por la normativa vigente.

Los hosteleros argumentan que en Zaragoza se producen grandes aglomeraciones en centros y calles comerciales que no se darían en las estaciones de esquí ni en las pistas y senderos de los Pirineos. Carlos Jerez, responsable de la escuela de esquí de Panticosa, ha manifestado que 200 familias se han visto abocadas al paro y a la pobreza al no poder trabajar en las estaciones de esquí.

En el manifiesto, han hecho valer que el turismo de nieve supone en torno al 8 % del PIB de Aragón. Asimismo, han dicho que no se entiende que la frontera de Francia está abierta y no se pueda circular entre provincias. Por estos motivos, han pedido empatía al Gobierno de Aragón así como un plan de rescate realista.

La concentración ha terminado al grito de "El Pirineo no se vende". José Luis Yzuel, presidente de los hosteleros de Aragón, ha denunciado que se han tomado muchas medidas arbitrarias. También ha indicado que están arruinando el sector en toda la comunidad, y ha concluido diciendo "basta ya de arruinarnos".

En la concentración han participado representantes de todos los valles del Pirineo. Alberto Larraz, de Benasque, ha dicho que la nieve es segura y el Pirineo también. Marian Bandrés, representante de Hosteleros de Huesca, ha señalado que no se puede condenar al sector a solo sobrevivir. Luis Vaquer, por parte de los empresarios oscenses, ha gritado basta ya ya he dicho que el Pirineo no se cierra.

Entre las pancartas que llevaban los manifestantes había una que decía "Lamban dimisión". Sin embargo, está previsto que el día 28 de este mes el presidente de Aragón se reúna con los presidentes de las comarcas pirenaicas con el fin de abordar el problema.

Los hosteleros que han venido de los valles pirenaicos han manifestado que muchos negocios viven todo el año gracias en gran medida a los ingresos que se generan durante el invierno y en especial en las navidades pues hay temporadas en las que no hay nadie haciendo turismo en la zona.