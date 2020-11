Los hosteleros solicitan un plan de apoyo con medidas "reales" para la supervivencia del sector

Los hosteleros zaragozanos han hecho entrega este jueves, 12 de noviembre, de un documento al subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Beltrán Blázquez, en el que solicitan un plan de apoyo con medidas "reales" que permitan la supervivencia de los empleos y las empresas de su sector.

Representantes, propietarios y trabajadores de la hostelería se han concentrado en la puerta de la sede de la Delegación del Gobierno en Zaragoza, a las 11.00 horas, al igual que en el resto de ciudades de toda España, para pedir medidas que permitan preservar y ayudar a sobrevivir al mayor número de empresas para que, tan pronto como termine la pandemia de covid-19, tengan disponible la mayor capacidad de producción instalada.

Según los datos ofrecidos en el anuario de hostelería de España en 2019, la provincia de Zaragoza cuenta con más de 5.000 empresas de las que dependen 20.000 profesionales de forma directa y que aportan 2.921 millones de euros cada año.

"Cifras que se consideran lo suficientemente importantes como para activar de forma urgente un plan de rescate a nivel estatal pero en el que deben involucrarse todas las administraciones de la manera que les competa", han indicado.

"Lo primero y más importante que nos solucionaría nuestra situación sería una moratoria de los alquileres de los locales. Otra cosa que sería interesante sería crear una oficina técnica de trabajo, con empresarios y sindicatos, para agilizar los ERTE, porque se llevan dos y tres meses sin cobrar", ha explicado el presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia, José María Marteles.

Marteles ha resaltado también que sería "importante" la colaboración de las administraciones en sus distintos niveles --Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, ayuntamientos y comarcas-- para que "no se pasarán la pelota de unos a otros" y "tener el rescate que nos merecemos", ha añadido.

VOLUNTAD POLÍTICA

El representante de hosteleros zaragozanos ha criticado que "los políticos tienen mucha voluntad, pero después de ocho meses no ha llegado".

Así, ha hecho referencia a la "insuficiencia" de los cinco millones de euros en ayudas directas al sector que presentó el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y este miércoles en la DPZ "se aprobó una subvención para las pymes, pero no salió adelante una moción del PP para impusalr un plan específico de ayudas a la hostelería".

ALQUILER DE LOS LOCALES

Asimismo, el presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza ha incidido en que un tema esencial que debe solventarse es el del alquiler de los locales, poniendo de ejemplo el decreto ley que ha aprobado la Generalitat en Cataluña para intervenir en el mercado de alquileres y tratar de ayudar a los establecimientos por las restricciones implantadas, contemplando hasta un 50 por ciento de rebaja para bares, restaurantes y comercios.

En palabras de Marteles, "esto consiste en que si solo abrimos al 25 por ciento, solo paguemos el 25 por ciento --del precio del alquiler del local--. Si no tenemos ingresos, no podemos tener gastos", ha subrayado, añadiendo que el gabinete jurídico del Gobierno de Aragón está estudiando esta medida, pero "que no saben si saldría hacia delante".

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Restaurantes de Horeca en Zaragoza, José María Lasheras, ha apuntado que con este acto pretenden que las administraciones regionales y locales "hagan todo lo posible para que el Gobierno de España nos escuche" y "se haga un plan real de rescate para toda la hostelería, incluido el sector del ocio nocturno".

Hasta el momento, "las soluciones han sido préstamos y con los préstamos estamos pagando impuestos y para hacernos cargo de nuestra pérdidas, porque los ICO habrá que devolverlos algún día", ha sostenido.

COMIDA A DOMICILIO

Lasheras también ha querido dejar claro que son "el único sector al que no les permiten trabajar" y que la solución del servicio a domicilio no es suficiente: Nos dicen que hagamos servicios de 'delivery' o comida para llevar, pero si con eso pudiéramos ganar dinero, no tendríamos establecimientos abiertos al público, nos dedicaríamos solamente a eso".

Asimismo, ha incidido en que no son parte del problema, sino de la solución y que el porcentaje de casos de contagio en establecimientos hosteleros es ínfimo. "Yo no he oído que a los centros comerciales o a las cadenas de alimentación les obliguen a hacer 'delivery'", porque, ha apostillado, "el 'delivery' tiene además un coste".

Por último, el representante de Horeca ha considerado que la agroalimentación en Aragón constituye una actividad "esencial" de la economía y que sin la hostelería "este sector tiene el porcentaje de sus ventas muy bajo, porque lo que no se vende en hostelería, no se consume en las casas".

"Vamos a ver si podemos ser un sector esencial, partiendo de que tiramos del sector de la agroalimentación", ha concluido diciendo Lasheras.