Illa pide a a los madrileños que no salgan de casa si no es imprescindible

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recomendado a todos madrileños que "restrinjan al máximo su movilidad a aquello que es esencial", dada la situación epidemiológica de la Comunidad de Madrid que, "es obvio, la más preocupante de España".

"Los contactos se deberían limitar a aquellas personas convivientes y seguir estrictamente las normas dictadas por la Comunidad de Madrid", ha añadido Illa en declaraciones a la Cadena Ser, que a pesar de esta situación no comparte la recomendación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de no viajar a Madrid. "La situación no es estable. Hoy puedes estar menos mal y dentro de poco peor".

A pesar de esta recomendación tan extrema, el ministro mantiene que los confinamientos selectivos de 37 zonas sanitarias de Madrid son medidas correctas y que ahora no es necesario que esta comunidad pida la declaración del Estado de Alarma.

A la recomendación de Illa se ha sumado el alcalde de Madrid y portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida, entrevistado poco después en la misma emisora. "Hace dos semanas ya recomendé a los madrileños que salieran de casa lo menos posible".