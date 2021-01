El jefe de la uci del Obispo Polanco: "En Teruel se han colado algún adminitrativo y sindicalista en la vacunación"

El jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital Obispo Polanco de Teruel, José María Montón, ha denunciado en una entrevista en el programa Buenos días Aragón de Aragón TV, que en Teruel ha habido profesionales que se han colado en el proceso de vacunación.

"Teruel también tiene gente que se ha colado. Hay unidades en las que aún no ha llegado la vacuna, y por otro lado, gente que no se tenía que haber vacunado y ya lo ha hecho", ha manifestado. Se trataría, según ha denunciado, de "administrativos que no están con pacientes covid, algún sindicalista que no están con covid, y sin embargo hay servicios de oncohematología que no están vacunados ni tan siquiera con la primera dosis. pero esto lo sabe todo el mundo en Teruel". "Y estamos muy tranquilos porque eran dosis que se iban a perder, entonces eso nos da mucha tranquilidad", ha ironizado el especialista.

Montón ha manifestado su sorpresa por cómo está organizado el proceso. "No entiendo sobre el papel cómo personal que no está en contacto con covid está vacunada y servicios hospitalarios con la problemática de especialistas y enfermos que atienden, no lo están. No lo entiendo. Si ha habido un error o mala intenciíón no lo voy a juzgar", ha concluido.

Por otro lado, el Obispo Polanco de Teruel hace frente a una complicada situación por el contagio por covid-19 de uno de sus intensivistas. "La Consejería dice que cada hospital lo resolvamos como podamos. Aquí intensivistas no hay, así que no sé qué solución darán", ha insistido.