Lambán admite que las restricciones son "dolorosas" por el daño al turismo

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, ha admitido este martes que el acuerdo de prolongar el confinamiento perimetral de la Comunidad y de las tres provincias entre sí fue una "decisión dolorosa" porque, ha subrayado, "se conocían las consecuencias que iban a tener" en el sector de la hostelería y el turismo de nieve.

Lambán ha hecho esta afirmación a los medios de comunicación durante el transcurso de una visita a las obras de restauración llevadas a cabo en el antiguo panteón real de la Iglesia de San Pedro de Huesca.

En relación a la manifestación convocada por la hostelería oscense debido a la prolongación del confinamiento hasta el próximo 12 de enero, que ha hecho mantener cerradas las estaciones de esquí pirenaicas a excepción de la de Astún, que sólo podrá recibir esquiadores de Huesca, el presidente aragonés ha recordado que la protección de la salud ha sido en todo momento la principal prioridad de su gobierno.

Ha destacado a renglón seguido que la protección de la salud no es un principio "contradictorio" con la salvaguarda de la economía, ya que "sino se recupera la salud y no se protegen las vidas, la economía en sí será una quimera absoluta".

El responsable político ha desgranado las distintas ayudas establecidas por el Gobierno aragonés para el sector de la hostelería turismo, entre otras 11 millones en ayudas directas y 14 más en avales y préstamos, aunque ha asegurado entender las quejas surgidas entre los afectados al no corresponderse con lo que podían esperar.

En relación a este punto, ha subrayado que "esto no quiere decir que hayamos cumplido con el sector, porque somos perfectamente conscientes de que tenemos que seguir ayudándoles, pero antepondremos siempre la adopción de medidas que vayan en beneficio de la salud al tiempo que asumiremos las responsabilidades para tratar de compensar los perjuicios causados".

El dirigente aragonés ha destacado que se reunirá el próximo día 28 con los presidentes de las comarcas pirenaicas y las afectadas en Teruel por el cierre de las estaciones de Javalambre y Valdelinares para informarles de la situación actual, así como facilitarles información respecto al reparto de los fondos europeos que llegarán a la Comunidad.

"El hecho de que las estaciones no abran ahora no quiere decir que no puedan abrir más tarde", ha señalado Lambán, para quien la naturaleza volátil y cambiante del coronavirus podría modificar el actual escenario de restricciones.

Tras asegurar que "no es descartable en absoluto que en algún momento se pueda reanudar la temporada", ha expresado el interés de su gobierno en conocer el "daño concreto" originado a las estaciones a fin de valorar las ayudas a conceder.