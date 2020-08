Lambán apoya a Azcón y pide algún tipo de ayuda para los ayuntamientos sin remanentes

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha mostrado su "apoyo" al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y ha pedido "no dejar desamparados" y arbitrar "otras soluciones" para los ayuntamientos que no tienen remanentes, quienes no van a recibir ninguna ayuda del Gobierno central destinada a hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia del coronavirus.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha llegado a un acuerdo con el Gobierno central que supone excluir de las ayudas para paliar la crisis de la COVID-19 a todos los ayuntamientos españoles que no dispongan de remanentes, entre ellos, el de la capital aragonesa.

En declaraciones a los medios de comunicación y antes de reunirse con coordinadoras de gestión de residencias para analizar la situación del coronavirus, Lambán ha señalado que desde la FEMP y el Ministerio de Hacienda "tienen que buscar alguna solución".

Así se lo ha trasladado este mismo martes al presidente de la FEMP, Abel Caballero, y al presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Luis Zubieta.

Lambán ha opinado que el hecho de que haya ayuntamientos que no tienen remanentes "no quiere decir que se hayan administrado mal", sino que puede deberse "a otras causas explicables" y por este motivo "no puede suponer una penalización por activa o pasiva" a estos municipios.

Ha agregado que todos ellos, como ocurre con el de Zaragoza, "tienen servicios que desarrollar, obligaciones con sus ciudadanos", cuando "están experimentado caídas importantes en sus ingresos" a causa de la crisis de la COVID-19 y por eso "tienen que tener algún tipo de ayuda del Gobierno de España".

Ha subrayado que en el caso de Zaragoza, "más de la mitad de los aragoneses viven en ella" y su ayuntamiento "necesita una suficiencia financiera".

ORIGEN DEL PROBLEMA

Lambán ha manifestado que el "origen del problema" se encuentra en la decisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante un gobierno del PP, que "decidió bloquear los remanentes de los ayuntamientos", situación "que no había sido abordada hasta ahora" y que con el acuerdo entre FEMP y Hacienda "se resuelve de manera parcial".

El presidente de Aragón ha precisado que los ayuntamientos con remanentes "no están del todo satisfechos", pero, al menos, "se les ha dado un pequeño respiro", algo que no les sucede a los que no los poseen puesto que "no van a recibir ningún tipo de ayuda".