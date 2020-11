Lambán asegura que hay un "ligero" descenso de la curva de contagios, aunque no descarta medidas más duras

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha indicado que hay un "ligero descenso" de la curva de contagios del covid-19 en la comunidad autónoma, aunque no descarta la implantación de medidas más duras para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Así lo ha manifestado en una entrevista este lunes, 9 de noviembre, en el programa 'Buenos Días, Aragón', de Aragón TV. "Espero que el esfuerzo titánico de las sanitarios, unido al esfuerzo individual de los ciudadanos" y al del Gobierno, "que no ha dudado en tomar decisiones, ni ha escatimado en recursos" vaya "surtiendo efecto" y la curva "descienda definitivamente", ha considerado el presidente del Ejecutivo autonómico.

Lambán ha insistido en que se han tomado "medidas muy duras", que "se están empezando a notar en cuanto a la disminución de contagios a lo largo de la semana pasada" y espera que esta semana siga en la misma línea.

"No contemplamos en este momento tomar más medidas, vamos a esperar para ver si la curva va descendiendo, pero no descartamos absolutamente nada" y "si en un momento determinado viéramos que las medidas adoptadas no son suficientes, tomaríamos otras, iríamos a medidas más duras, sin descartar absolutamente ninguna", ha expuesto.

En cuanto a la posibilidad de confinamiento en los domicilios, Lambán ha asegurado que en estos momentos no se contempla, "aunque no se descarta". Al respecto, ha explicado que en los meses de marzo y abril el número de hospitalizaciones era más elevado que a las actuales.

Lambán ha subrayado la necesidad de tomar medidas homogéneas en todo el país para hacer frente a la pandemia: "Seguimos apostando por aprender de los alemanes y tomar medidas más homogéneas en todo el Estado. Hemos procurado a lo largo de la pandemia complementarnos lo mejor posible entre el Gobierno de España y las autonomías, pero nos falta la práctica federal que tienen los alemanes", ha opinado.

CAPACIDAD HOSPITALARIA

El presidente del Gobierno aragonés ha enviado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos al asegurar que el sistema sanitario aragonés "tiene disponibilidad para incrementar notablemente el número de camas UCI", añadiendo que "podríamos llegar, en el peor de los casos, hasta 360".

Asimismo, ha continuado, "tenemos posibilidad de incrementar las plazas de hospitales" y "de utilizar el hospital de campaña instalado en la Feria de Muestras" en la primera ola, aunque hasta ahora no ha sido preciso.

Haciendo referencia a la posibilidad de derivar pacientes a los hospitales privados de la comunidad autónoma, Lambán ha detallado que si en un momento determinado hay que recurrir a la sanidad privada, se hará "sin problema", aunque ha indicado que, "mientras el sistema público tenga medios suficientes, no es necesario" hacerlo.

SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS

Lambán ha considerado que el Gobierno de Aragón está actuando en las residencias de una forma "muy eficaz desde el principio". "La transmisión comunitaria es inevitable" en ese ámbito, pero "si nos atenemos a las cifras de letalidad y contagios en nuestras residencias y en el conjunto de residencias de España, podemos ver que nosotros estamos por encima de la media. Eso no quiere decir que no sigamos extremando medidas y colaboremos" con los centros.

"Estoy convencido de que conforme disminuya la transmisión comunitaria, disminuirá el impacto que esa transmisión tiene en las residencias", ha apuntado.

El jefe del Ejecutivo autonómico también se ha referido a los "errores" cometidos durante la gestión de la pandemia a los que aludió durante en el Debate del estado de la comunidad. Según ha dicho, se trata de "errores fundamentalmente por desconocer la gravedad del problema", que "se han cometido en todas las comunidades autónomas y en todos los países europeos".

"Nos enfrentábamos a un fenómeno desconocido y, sobre la marcha, hemos tenido que aprender, equivocándonos, acertando, probando y, poco a poco, aprendiendo a responder de la manera más adecuada posible", ha argumentado.

Como ejemplo, ha señalado: "Nosotros sabíamos que íbamos a tener un problema con los temporeros, pero no supimos prever a tiempo la magnitud de ese problema, cosa que ya no volverá a ocurrir; al igual que ocurrió con la falta de material de protección".

PLAN RESCATE HOSTELERÍA

Lambán ha asegurado que entiende al sector de la hostelería y del turismo porque son "evidentemente uno los más damnificados" por la pandemia. No obstante, en cuanto a las medidas de restricción que afectan a dicha actividad, "nosotros en Aragón no hemos sido de los más taxativos a la hora de cerrar la actividad de la hostelería. Hemos procurado siempre restringir a la menor medida posible", ha destacado.

También ha afirmado que los hosteleros "pueden estar seguros de que el Gobierno de Aragón es absolutamente sensible a lo que les ocurre, les ha ayudado y que les va a seguir ayudando, pero les pediría que fueran también sensibles con la situación" a la que se enfrenta el Ejecutivo autonómico.

A lo largo de estos meses, desde el Gobierno de Aragón, en total se les ha hecho llegar 25 millones de euros ayudas, "once de ellas, ayudas directas", ha puntualizado el presidente aragonés.

Ha añadido que desde el Departamento de Economía "se han arbitrado ayudas para la adquisición de materiales, para la digitalización --para el sector de los autónomos en general--, por valor de 17,5 millones de euros. A eso también se podían acoger los bares, y por último, se han arbitrado medidas de liquidez y de avales por valor de 53 millones de euros", ha glosado Lambán.

Asimismo, ha recordado las ayudas y subvenciones gestionadas por los ayuntamientos para dicho sector y ha resaltado que en estos momentos está en contacto con los presidentes de las diputaciones provinciales y con los alcaldes en busca de "una medida potente" para concertar el esfuerzo del Gobierno de España y el de Aragón para seguir ayudándoles.

NO HABRÁ SUBIDA DE IMPUESTOS

Lambán ha comunicado que en Aragón "ni se van a subir, ni se van a bajar los impuestos" en 2021. Ha añadido que este miércoles, con la aprobación en Consejo de Gobierno del proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad autónoma para el año que viene, el Ejecutivo "emite una señal de que en Aragón existe estabilidad política y social" y "un Gobierno que transmite seguridad hacia la economía y los ciudadanos". "Estoy muy satisfecho de que la unidad, la cooperación prevalezca en Aragón", ha concluido.

