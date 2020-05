Lambán asegura la movilidad entre provincias a partir del día 8 si Aragón accede a la fase 3

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, ha anunciado que autorizará la movilidad entre provincias en la comunidad autónoma a partir del día 8 si Aragón accede a la fase 3 de la desescalada. Entonces, como anteriormente había anunciado el presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, los presidentes autonómicos pasarán a ser la autoridad delegada para gestionar esa última etapa de la desescalada, por lo que Lambán firmará "de forma inmediata y en las primeras 24 horas" un decreto que permitirá esa movilidad interprovincial.

De ese modo, Lambán materializaría uno de sus principales anhelos y que venía reclamando al Estado desde hace tiempo. Al igual que su petición de que el medio rural avance más rápido hacia la nueva normalidad. En este sentido, Lambán ha admitido que asume "casi como un fracaso" no haber podido conseguir "casi nada" en este apartado.

Además, Lambán exige que Aragón asuma la gestión integral del Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central esta semana, al igual que se le ha permitido a País Vasco o Navarra. "Es injusto y un agravio para el resto de comunidades y los argumentos que se nos han dado son inconsistentes", ha criticado el presidente aragonés, que también carga contra los pactos alcanzados por Sánchez con formaciones como Bildu o ERC. "No me gustan nada porque no se pueden alcanzar pactos para la reconstrucción de España con fuerzas políticas que no creen en este país". En cambio, aplaude los acuerdos Ciudadanos.

Lambán también reclama ayudas para la automoción y para el transporte, así como la implantación de industria farmacéutica y médica en las Cuencas Mineras.