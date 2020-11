Lambán asegura que el objetivo de las medidas sanitarias es "salvar la Navidad"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que el objetivo del Departamento de Sanidad es "salvar la Navidad", ante la posibilidad de reducir las medidas sanitarias para contener la curva de contagios por coronavirus en la comunidad.

Así lo ha manifestado el dirigente autonómico en una entrevista en Radio Zaragoza este lunes, 16 de noviembre. En este sentido, Lambán ha indicado que es "fundamental" llegar en "buenas circunstancias" a diciembre para que "el comercio no se resienta". Para ello, ha vuelto a apelar a la responsabilidad individual de las personas porque si no "seguiremos teniendo un problema importante", ha apuntado.

El presidente de la región ha resaltado que Aragón no ha sido la comunidad más restrictiva en cuanto a las limitaciones en el sector de la hostelería, y no ha explicado que en cuanto a la reducción de aforo que no cree que se tome una medida en los próximos días.

Sobre la disminución de nuevos contagios por covid-19 en Aragón, resgistrada en las últimas jornadas, ha considerado que los datos "están evolucionando razonablemente bien" y ha mostrado esperanza de que continúe esa tendencia y de que se puedan "tomar medidas lo antes posible" pero "permítame que no adelante ninguna fecha".

EDUCACIÓN PRESENCIAL

Sobre las reivindicaciones de que los alumnos de Tercero y Cuarto de ESO y Primero de Bachillerato regresen de forma completa a las aulas, Lambán ha manifestado que "existen muchas posibilidades de que la presencialidad se incremente de manera sustancial", aunque ha matizado que "en este momento y mientras no se reduzca la curva definitivamente y no se estabilice la situación, no parece recomendable tomar medidas".

El presidente del Gobierno de Aragón ha mostrado cautela sin "atreverse" a pronosticar que en las semanas próximas se tomen decisiones de aumentar la presencia en las clases.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, el dirigente aragonés ha hecho referencia al "escaso" interés del PP por sumarse al pacto de los presupuestos de la comunidad para el próximo año: "Está empeñado en decir que no y espero sinceramente que cambien de opinión".

Además, le ha enviado un mensaje al presidente del Partido Popular en Aragón, Luis María Beamonte. "En lugar de mirar a la parte más radical de su electorado piense en el interés general de Aragón".

Por último, Lambán ha respondido a las palabras del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que el sábado visitó Zaragoza y donde pidió a los dirigentes socialistas que "no se sienten reconocidos" con las decisiones del Ejecutivo central de pactar los PGE con partidos como Bildu y ERC, "responsabilidad histórica".

"Lecciones o indicaciones del señor Casado no voy a aceptar ninguna. Yo no le voy a decir al presidente Sánchez lo que tiene que hacer, simplemente insistiré en que el modelo político europeo se ha apoyado siempre en el concierto entre de la familia social-demócrata, la conservadora y la liberal. España siempre ha adolecido de la parte liberal y en estos momentos favorecerla, que en estos momentos es Ciudadanos, me parece que sería muy importante", ha resaltado.