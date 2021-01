Lambán: "El efecto de la Navidad ha sido peor de lo previsto"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Bueno, tu fuistes de los que dijistes que la pandemia, la movilidad, etc. lo iban a gestionar mejor las CCAA que el gobierno central y que ya valía de tanta coordinación con Sanidad, que ellos no sabían de la idiosincrasia de la tierra (el mismo mantra que Urkullu, Ayuso, Torra, Page). Luego te reistes del repunte casos en Cataluña, porque los indepes no saben gestionar, y luego ya vino la realidad. Los únicos que pidieron mando coordinado, Asturias y Castilla y León, curiosamente lo han estado gestionando mejor. Y el señor Beamonte de que va, que lleva pidiendo abrir todo y levantar restricciones desde Abril y cuando bajamos de fase en 15 días en Julio, seguía pidiendo que viniesen turistas de toda España y el mundo, que de cerrar nada.