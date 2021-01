Lambán no es partidario de un confinamiento domiciliario, pero subraya que es una competencia estatal

El presidente de Aragón, Javier Lambán, no se ha mostrado partidario de decretar un confinamiento domiciliario para evitar la propagación del covid-19, si bien ha subrayado que se trata de una competencia del Gobierno central.

"No voy a hacer especulaciones con competencias que no son mías", ha dicho en rueda de prensa a preguntas de los medios de comunicación, pero "si tuviera la capacidad legal de establecer confinamientos, a estas alturas no lo haría", aunque esto "no quiere decir que dentro de una semana no lo planteara".

Ha declinado manifestar nada más puesto que sería un "ejercicio estéril" y sí ha pedido a ayuntamientos y Delegación del Gobierno de España en Aragón que se "impliquen" de la manera "más activa posible" en "hacer cumplir" las nuevas medidas establecidas por el Ejecutivo autonómico para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2.

Porque en el momento en el que se establecen confinamientos perimetrales "lo lógico es que haya reacción inmediata por parte de quienes pueden controlarlos" y Lambán confía "plenamente" en que esa reacción se produzca.

Lambán ha calificado las medidas aprobadas por el Gobierno aragonés este viernes de "ponderadas, atinadas y acertadas", pero para que sean efectivas ha insistido en pedir la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También es fundamental la responsabilidad individual, ha recalcado Lambán.

Aunque en un primer momento ha rechazado exponer "explícitamente" su idea acerca del reparto de responsabilidades y cuáles corresponden a la ciudadanía en el incremento de la curva de contagios tras la Navidad, después ha reconocido que muchos ciudadanos han decidido dejar de ser pacientes y "vivir de forma alegre y dicharachera". "Esto es algo comprobable", ha concluido.

Además, Lambán, ha mostrado hoy su rechazo a que se altere la forma de reparto de las dosis de vacunas contra el covid-19, tal y como pidió este jueves su homólogo valenciano, Ximo Puig.

Puig planteó que el Ministerio de Sanidad haga un reparto "flexible" de las vacunas para que las autonomías que están vacunando más sean primadas en el reparto semanal de dosis frente a las que tienen viales almacenados sin administrar.

Lambán ha dicho hoy que el criterio de reparto fijado ya por el ministerio y las autonomías es "muy atinado", basado en que las comunidades con más población envejecida reciban más dosis.

Un criterio "homogéneo" y que no habría que alterar, ha estimado el presidente aragonés quien está "razonablemente satisfecho" con el ritmo de administración de las vacunas en la comunidad, donde se inoculan las dosis "casi al mismo ritmo que se suministran".