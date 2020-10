Lambán promete un plan de rescate para la hostelería

El cierre de bares es un problema económico que se suma a la devastación provocada por la pandemia del coronavirus. Un problema que también se observa como una derrota simbólica, según han explicado los grupos de oposición al Gobierno de Aragón. Las calles solo van a mostrar centenares de persianas cerradas evidenciado que la crisis sanitaria está lejos de superarse y que las cosas pueden ir a pero, pues los empresarios no resistirán mucho tiempo el embate. Para compensar, tras las exigencias tanto del PP como de Ciudadanos, el presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, ha anunciado durante la sesión de control en las Cortes de este viernes que se está armando de forma urgente un plan de rescate para los sectores afectados por las restricciones de horarios y que llegará también a la cultura y el comercio. “No vamos a escatimar recursos materiales ni vamos a dejar de tomar medidas, por duras que sean, para preservar la salud”, ha expresado.

Más allá de la urgencia prometida por Lambán, el presidente del PP, Luis María Beamonte, ha lamentado que el Ejecutivo lleva siete meses sin tomar medidas. “Es claro y evidente que falta agilidad”, ha dicho. Sobre todo por los atascos que se están produciendo en la atención primaria, en la realización de pruebas del tipo PCR o en el abandono del ámbito económico. También en lo social. “Sabe que es un fiasco el Ingreso Mínimo Vital y que hay un gran retraso en las ayudas del alquiler”, ha evidenciado tras señalar que el borrador de presupuestos no existe. “Da la sensación que están sobrepasados: la ausencia del Gobierno es evidente”, ha insistido para acusar igualmente, por eso de mantener los mantras de la últimas semanas, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de haber dejado solas a las autonomías.

La réplica ha sido tajante: no hay peor ciego que el que no quiere ver, le ha dicho Lambán al evidenciar que en la DGA se trabaja “en todos los frentes abiertos”. Hasta el punto de que ha vuelto a prometer presupuestos “en tiempo y forma”. Y ha destacado que ante todos los asuntos citados por Beamonte se ha reaccionado con los instrumentos que están a disposición de las autonomías, diciendo que la situación es “muy complicada” pero negando que no se estén haciendo pruebas diagnósticas al afirmar que se está por encima de la media.

Y en concreto, abordando el problema del cierre temprano de los bares y restaurantes, un aspecto de incidencia directa en toda la ciudadanía, ha detallado que ya se han tomado medidas desde los departamentos de Industria y Economía. Por eso ha avanzado que se plantea un plan de rescate “coordinado” con un paquete de ayudas directas, programas para la mejora de la digitalización, ayudas para el pago de alquileres de los locales que tengan que echar la persiana antes de tiempo y un marco conjunto con los ayuntamientos para buscar soluciones. También ha señalado que el próximo lunes hablará en la Conferencia de Presidente sobre la necesidad de que el Estado se implique con medidas propias como la ampliación de los ertes.

Lambán considera que todos estos “frentes abiertos” irán mejorando, al menos si se mantiene la unidad política. Por eso ha tratado de deferse del acoso que recibe por parte de los populares aragoneses rechazando estribillos como el del “infierno fiscal” o el “desmoronamiento” de la comunidad. “En los dos casos está equivocado”, le ha respondido a Beamonte.

Con un tono más amable se ha producido la intervención del líder de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, empeñado en participar en la elaboración de los próximos presupuestos. Lambán, a pesar de las discrepancias internas en el cuatripartito que produce su simpatía a los liberales, ha recordado que desde el principio ha estado a favor de la búsqueda de grandes acuerdos, algo que mantiene en las circunstancias actuales.

Pérez Calvo ha aseverado que las ambiciones personales no deberían empañar los retos que la comunidad tiene por delante. Y ha puesto el ejemplo concreto, también, de la hostelería. “Es un sector que forma parte de nuestras vidas y nuestra cultura”, ha dicho al considerar que con los bares cerrados algo “que llevamos muy dentro” se está viendo afectado. Por eso ha reclamado cifras y datos concretos a la hora de salvar estas empresas, tan vinculadas al turismo.

La réplica del líder de la DGA ha seguido la misma línea pragmática de su intervención anterior. Hay acuerdo en la necesidad de hacer algo, aunque siempre sin hablar de cuantías concretas. “Claro que el Gobierno de Aragón buscará la colaboración de las fuerzas políticas, los agentes sociales y los ayuntamientos”, anunciando contactos con todos esos actores porque el presupuesto no puede esperar. En este punto ha bromeado con su estado de salud, diciendo que a sus años padece enfermedades incurables, pero ha dicho que se está intentado curar del sectarismos que lleva a algunos a considerarse mejor desde sus posiciones ideológicas. “Celebro su actitud, pues lo fácil sería ejercer de forma férrea la oposición, pero la situación actual nos lleva a condenar ese tipo de conductas”, ha considerado.

Desde la oposición a la izquierda del Ejecutivo, el diputado Álvaro Sanz (IU) ha insistido en la necesidad de avanzar en el acceso de las personas a la administración. “La crisis de la covid está poniendo al límite al conjunto de la sociedad”, ha dicho, pidiendo una respuesta ágil a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Esto implica evitar trabas burocráticas no solo para las empresas, pues alerta que en muchos sectores de la población, entre aquellos que peor lo están pasando, es que no encuentran apoyo. Ha dado a entender que está algo harto de que se hable más de empresas que de personas. “Mucha gente llama a los servicios telemáticos y se encuentran con una gran saturación”, ha alegado, para poner sobre la mesa la saturación de las citas previas en cuestiones básicas como la sanidad o la vivienda. Y todo esto sin renta mínima y viendo como ayudas sociales se pierden por los estrictos plazos a las que están sometidas. Un panorama complicado que va más allá de la macroeconomía.

El Ejecutivo ha dicho que está en su vocación hacer la administración más “eficaz y flexible” considerando que habrá “una clara mejora” en los próximos meses. Aunque eso sí, Lambán ha reconocido que el covid ha provocado “un estrés apenas soportable” en muchos elementos concretos que se han detectado y se irán corrigiendo al considerar que los ciudadanos se merecen respuestas rápidas. Por otro lado, ha tratado de destacar avances en las últimas semanas como las videoconsultas, mejoras en la gestión de la dependencia o un aumento de los servicios del portal de transparencia. En todos estos casos Sanz ha evidenciado que la brecha digital “sigue existiendo” insistiendo “más compromiso” para garantizar respuestas con los ciudadanos y un plan urgente de desburocratización, accesibilidad y buen trato.

Recogiendo el guante de la convalidación del decreto, el líder de Vox, Santiago Morón, ha preguntado por el régimen jurídico de la alerta sanitaria, asumiendo que el marco estatal varía día tras día. “La situación es demencial”, ha dicho al considerar que el estado de las autonomías hace que nadie sepa demasiado bien en qué nivel de la escalada se encuentra.