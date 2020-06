Lambán reitera que el reparto de los fondos covid-19 es injusto para Aragón

"A veces he sido más crítico que los presidentes autonómicos del PP". Así ha recordado el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que el reparto de los fondos estatales par afrontar la crisis del coronavirus no ha atendido totalmente a las necesidades aragonesas. Por eso, en la sesión de control en las Cortes de Aragón, ha precisado que desde el Ejecutivo ya se opusieron a que se quitarán 1.000 millones que originalmente se destinaban a servicios sociales, a que no se tuviera en cuenta el factor del coste por persona y a que se estableciera un fondo de transporte por los Cercanías que solo beneficia a dos autonomías. Sin embargo, prima la resignación y la necesidad de trabajar con los 400 millones que se van a recibir.

Lambán ha precisado que existen ocho comunidades que reciben menos que Aragón, y que entre las más beneficiadas se ha tenido en cuenta el impacto de la epidemia. "Ese dinero ha posibilitado que hayamos tenido margen para dotar la primera etapa de la estrategia de recuperación", ha dicho.

Además, ha dicho que en un futuro se pueda recibir alguna fondo más por parte del Gobierno de España, con otro paquete de fondos no reembolsables. Y desde Aragón se van a seguir pidiendo otras líneas de trabajo como son solicitar una ampliación notable del margen de déficit, pues un déficit del 0,2 es "manifiestamente insuficiente", pues se va a desbordar. Eso permitiría proteger los servicios públicos y hacer con "tranquilidad" hacer los próximos presupuestos.

También creen necesario participar del fondo de reconstrucción europea que se negocia en Bruselas.

Los populares se han mostrado preocupados por dos problemas. El presidente del PP, Luis María Beamonte, ha calificado este reparto de los fondos de "injusto" pues no atiende al equilibrio territorial ni al gasto de los servicios. "Está claro que para el presidente Pedro Sánchez el problemas demográfico es una broma, aunque se aprueben algunas mociones", ha destacado en relación a las propuestas de Teruel Existe.

Además, Beamonte ha lamentado que se esté perdiendo el tiempo. "No hace falta que me lo diga, pero sé que usted también piensa que no nos podemos fías de Sánchez", ha cargado. Ha alertado de que además los pagos no llegarán en tiempo y forma, y la situación de falta de certidumbre ante el riesgo de los rebrotes.

Lambán ha adelantado que el próximos día 3 se reunirán en Soria con los presidente de Castilla, para lograr fondos para Teruel, Soria y Cuenca. "Hace tiempo que intento superar hablar de cuestiones románticas sobre la España Vacía, se tienen que superar las medidas grandilocuente y apostar por medidas concretas", ha dicho. Son la reforma de la PAC, la digitalización y que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que tienen que hacerse cargo. "El resto son declaraciones gaseosas con las que se llenan la boca algunos", ha insistido.

Desde el PP se le acusa de hacer solo "anuncios" y le ha pedido que es el momento de "cumplir".

La sesión de control ha transcurrido con placidez. Así, el portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, ha pedido poner en marcha un plan "de choque" en el sector de la agroindustria.

La respuesta Lambán se ha centrado en detallar que de las 23 medidas sobre agroalimentación de la estrategia aragonesa ya se están aplicando 18. Las actividades agrarias ya se declararon esenciales durante la pandemia y se garantizó el pago de la PAC con "la máxima brevedad". Y ha dicho que se tomaron medias de transporte y salud para la recogida de la fruta.

El cierre de fronteras ha impedido la exportación con normalidad, y por otro lado, el cierre de restaurantes y bares ha cerrado un canal de venta muy importante de la agroalimentación. "Las ayudas generales para pymes y autónomos también les llegarán", ha garantizado.

En concreto, ha citado que la campaña Comparte el secreto que se lanzó a finales del 18 es la clave para promover los productos aragoneses, pues tienen un problema en el mercado nacional, ya que algunos "excelentes productos" no son conocidos en zonas como Madrid. Van a aumentar con dos millones de euros estas publicidades, que comenzará en septiembre de la mano de las industrias de la alimentación de la comunidad. La vista estará puesta en las navidades.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Morón, ha puesto sobre la mesa las condenas al Gobierno de Aragón por no haber proporcionado equipos de protección a los trabajadores sanitarios. Esto ha supuesto "un mayor número de contagios que en el resto de la población." Esto supone un "error de gestión" en la crisis del covid-19, ha criticado.

Lambán ha respondido que la propia sentencia detalla que se tiene que dotar de esos equipos "cuando se disponga de ellos", algo que fue lo que se realizó. Por eso dijo que no se comparte la sentencia y que se ha presentado un recurso que aún tiene que ser admitido a trámite. Ha dicho que existen jueces, como el de Burgos, que ya ha rechazado denuncias en los mismos términos que la aragonesa. "Se ha competido en mercado con precios disparatados", ha recordado.

Morón le ha acusado de poner "excusas tibias", pues las sentencias tienen "un gran valor político". Ha afirmado que pretenden "confundir y retorcer". Sin embargo, desde la DGA se les acusa en todo momento de haberse separado de la estrategia de recuperación. "Ver los toros desde la barrera es muy sencillo", le ha espetado.

En la actualidad dice que se tiene material suficiente para cuatro meses.

Con la mirada puesta en la salud, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, reclamó que se garantice una cobertura universal. "Nos preocupa cómo se va a consolidar este derecho", ha precisado. El presidente socialista ha indicado que la competencia al acceso del sistema de Salud es estatal. Y por eso le ha reprochado que sean más exigentes con el Gobierno de Aragón que con el de España a pesar de contar solo "con un ministerio".