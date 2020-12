Madame de Rosa sigue teniendo secuelas del covid, siete meses después

Madame de Rosa, o lo que es lo mismo Ángela Rozas, es una de las 'influencers' más populares en las redes sociales del país con más de 600.000 seguidores. Pero lo que mucha gente desconoce es que también es enfermera de profesión. Al empezar la pandemia, la madrileña de 38 años decidió retomar su actividad como sanitaria “por obligación moral”, según confesó, y sin dudarlo se embarcó en una de las experiencias más duras pero a la vez más gratificantes de su vida, volver trabajar como enfermera en el Hospital La Paz de Madrid en un momento de emergencia sanitaria.

Contagio

Lamentablemente, como muchos de sus compañeros, la 'it gir'l se contagió a los pocos días de retomar su antigua profesión, dando positivo en covid-19 en más de una ocasión y padeciendo en primera persona los síntomas más molestos de la enfermedad, por la que, afortunadamente, no tuvo que ser ingresada en ningún hospital.

Transcurridos siete meses, Ángela ha confesado recientemente sigue teniendo secuelas de la enfermedad como dificultades respiratorias. A pesar de las dificultades, la joven acepta con optimismo las vicisitudes vividas. “Mi balance del año es positivo, al final de todo lo malo, las vivencias malas que he tenido he aprendido, eso es lo que me quedo", ha confesado.