Las medidas del Gobierno podrían evitar a las empresas de Aragón más de 11 millones por costes laborales, según un informe realizado por la compañía de recursos humanos Randstad para analizar el impacto del contagio y aislamiento de los trabajadores a causa del coronavirus.

De este modo, de no ser por las medidas adoptadas por el Gobierno, las empresas se podrían ver seriamente impactadas en sus costes laborales, sin mencionar las pérdidas derivadas de producción no generada o servicios no ofrecidos, a causa del coronavirus.

Si bien la situación todavía es de incertidumbre y es difícil realizar predicciones sobre la evolución de la economía a corto plazo, sí se puede calcular el impacto potencial en términos de costes laborales que podría generar la propagación del virus para las empresas de no tomarse dichas medidas desde el Gobierno.

Tomando como escenario extremo de posibles infectados por el virus Covid-19 uno similar a los afectados por la gripe en base a los datos del año pasado en el que se vio afectada el 1,44 por ciento de la población en edad de trabajar, es decir, 287.955 personas, el impacto en términos de costes laborales --salarios más cotizaciones-- para las empresas sería de 735,3 millones de euros en toda España, con una media por trabajador de 2.554 euros al mes.

De estos, 405,4 millones de euros corresponden a los costes salariales que las compañías podrían ahorrarse a partir de las medidas adoptadas por el gobierno, el 75 por ciento de la base reguladora media, de 1.876,95 euros al mes de media por trabajador, si bien tendrían que asumir todavía 330 millones de euros.

La base para este cálculo ha sido un período de recuperación --o un aislamiento forzoso-- de un mes. Si el período de recuperación de los afectados fuese superior, el coste estimado se multiplicaría por el número de meses.

DESTRUCCIÓN DE EMPLEO

El estudio de Randstad también recoge el impacto en la destrucción de empleo en el supuesto de que no se hubieran aplicado las medidas del Gobierno antes mencionadas para aquellas empresas que no pudieran soportar tener un trabajador en aislamiento durante un mes.

Así, de no existir tales ayudas y en el peor escenario descrito, se podría hablar de 14.398 despidos, siempre que la recuperación de los infectados o los aislamientos no se prolongasen más de un mes.

Si el período de recuperación o de los aislamientos fuera superior, el número de despidos se multiplicaría por el número de meses necesarios para recuperarse

De forma independiente al impacto que el coronavirus pueda tener en relación directa con los afectados, importantes organismos ya están previendo una desaceleración en el crecimiento por este motivo.

Las últimas estimaciones del PIB, previas al impacto del coronavirus, hablaban de un crecimiento del 1,5 por ciento para este año, pero los distintos escenarios indican que no se llegará a dicha cifra, con reducciones que oscilan entre el 0,1 y 0,5 por ciento de pérdida de PIB.

Este descenso del PIB, tendría a su vez un impacto en el empleo no lineal: a mayor pérdida de PIB, una pérdida de empleos más que proporcional respecto al escenario base de crecimiento de la economía de un 1,5 por ciento.